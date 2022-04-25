Некоторые мужчины имеют право на выезд за границу во время военного положения: какие документы нужны

Часть мужчин могут выехать за границу во время военного положения — какие документы для этого нужны

В Украине с 24 февраля официально объявлено военное положение из-за военной агрессии россии, поэтому мужчинам призывного возраста, от 18 до 60 лет, запрещается покидать территорию страны. Однако некоторые исключения правительство все же предусмотрело.

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Как сообщают в Министерстве социальной политики, некоторым категориям мужчин призывного возраста разрешено пересекать границу во время военного положения.

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Документы, являющиеся основанием для выезда за границу

В рамках действующего украинского законодательства, право выезда за пределы Украины во время военного положения имеют граждане мужского пола, имеющие на содержании троих или более детей (возраст до 18 лет).

Для того чтобы уехать, на руках они должны иметь следующие документы:

свидетельства рождения детей (каждого несовершеннолетнего);

свидетельство о регистрации брака с матерью (матерями) несовершеннолетних. Также подходит и решение суда о расторжении брака, однако в этом случае к нему должно прилагаться и решение представителей органов опеки и попечительства относительно того, что дети проживают именно с мужем, а не с матерью;

документ, удостоверяющий, что мужчина является отцом в многодетной семье.

Кроме того, покинуть Украину на момент действия военного положения могут мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей), не достигших 18-летнего возраста.

Для этого понадобятся нижеперечисленные документы:

свидетельство о рождении;

свидетельство о смерти матери несовершеннолетнего или решение суда о лишении матери родительских прав. Также предусмотрен выезд с документом, удостоверяющим, что мать ребенка (до 18 лет) признана без вести отсутствующей и решение по определению места жительства несовершеннолетнего лица с отцом.

Выезд за границу разрешается также мужчинам, являющимся опекунами, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок-сирота.

В таком случае мужчина призывного возраста должен иметь при себе:

свидетельство о рождении несовершеннолетнего лица;

документ от органа опеки или областной администрации, согласовывающий выезд мужчины в страну, где будет находиться ребенок;

другие документы, в зависимости от того, является ли мужчина опекуном, воспитателем или приемным отцом.

Граждане Украины, на содержании которого находится совершеннолетний ребенок (от 18 лет) с инвалидностью или тяжело больной, также могут выезжать из страны при наличии следующих документов:

свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий болезнь или инвалидность ребенка.

Какие еще категории мужчин имеют право на выезд из страны

Мужчины призывного возраста с инвалидностью имеют право на выезд за границу во время военного положения, если имеют следующие документы:

-справку от медико-социальной экспертной комиссии (форма No 157-1/о);

-пенсионное удостоверение или справку по получению льготных выплат, подтверждающих инвалидность лица.

Кроме того, право на пересечение границы предусмотрено правительством для мужчин, которые на систематической основе ухаживают за больным ребенком, женой, родителями, родителями жены. При себе в обязательном порядке необходимо иметь заключение врачебной комиссии.

Также выезд разрешен:

мужчинам, имеющим жену/родителей или родителей официальной жены, относящихся к числу лиц с инвалидностью I или II группы;

опекунам лиц с инвалидностью, недееспособность признанных в судебном порядке;

мужчинам, которые должны ухаживать за лицами с инвалидностью I-II группы или лицами, нуждающимися в постоянном уходе. Вывод врачебной комиссии здесь также обязателен;

работникам отдельных учреждений, в частности, домов-интернатов для пожилых людей и других, осуществляющих уход за ними.

Подробнее о документах, необходимых для выезда за границу мужчине призывного возраста во время военного положения можно найти на официальном сайте Министерства социальной политики.

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