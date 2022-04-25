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Особый период во время военного положения: что это такое и кого не имеют права призвать в армию

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Украине продолжается мобилизация Новость обновлена 25 апреля 2022, 12:37
В Украине продолжается мобилизация

Для уклоняющихся в нашей стране предусмотрена ответственность

В Украине идет вторая очередь обязательной мобилизации в связи с военной агрессией российской федерации. С 15 марта украинцы, подлежащие второй волне призыва, пополняют ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований, чтобы защитить родную землю и дать мощный отпор оккупантам. В период военного положения в Украине предусмотрен особый период, в рамках которого государство пытается функционировать, несмотря на ведение боевых действий. На момент этого периода правительством предусмотрены отдельные группы граждан, которых мобилизовать в армию нельзя.

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Что означает понятие "особый период" во время военного положения

Согласно действующему украинскому законодательству, во время действия особого периода, наступающего с момента введения военного положения, в стране продолжают функционировать экономика, органы государственной власти, Вооруженные силы Украины, предприятия, учреждения, а также организации. Кроме того, граждане и дальше обязаны придерживаются своих конституционных обязанностей, защищая Родину, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность. Особый период наступает, в частности, с момента введения военного положения.

Кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на момент действия особого периода

  • граждане Украины, которые являются соискателями профессионального высшего или высшего образования, лица, являющиеся ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, украинцы, которые находятся на обучении по дневной или дуальной формам получения образования,
  • граждане Украины, являющиеся учеными или научно-педагогическими работниками заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений или организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, а также педагогические работники заведений общего среднего образования (при наличии не менее 0,75 ставки);

Кроме того, в вышеуказанный список внесли женщин и мужчин, близкие родственники которых погибли или признаны пропавшими без вести на момент проведения АТО. В их число вошли:

  • военнослужащие или работники военных формирований,
  • работники предприятий, учреждений, организаций, которые были вовлечены в обеспечение проведения АТО,
  • члены добровольческих формирований, которые находились на выполнении задания по антитеррористической операции непосредственно или во взаимодействии с представителями военных формирований или правоохранительных органов.

"Обязательно нужно помнить, что в любой момент указанный список "кого нельзя мобилизовать" может быть изменен. Как в сторону расширения, так и в сторону уменьшения. Если призывник принадлежит к любой из категорий лиц из вышеперечисленного перечня, то такому лицу следует собрать и предоставить территориальному центру комплектования и социальной поддержки соответствующие документы", – подробнее объяснила юрист адвокатского бюро Ларисы Матвеевой "Альфа-Омега" Инна Кердзевадзе.

Ранее Телеграф сообщал, кто подлежит призыву на службу во время второй волны мобилизации и кого из призывников могут отправить на передовую.

Теги:
#Мобилизация #Военное положение в Украине #Обязательный призыв #Особый период
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