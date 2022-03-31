В Украине проходит вторая очередь мобилизация: что это значит

Согласно действующему законодательству в стране предусмотрено четыре волны мобилизации

С 15 марта в Украине официально стартовала вторая волна мобилизации, в рамках которой происходит пополнение рядов Вооруженных Сил Украины резервистами из всех уголков нашей страны.

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Кто подлежит мобилизации

Во время военного положения, которое было внедрено в Украине 24 февраля из-за полномасштабного вторжения российской федерации, мобилизации подлежат все граждане, способные выполнять воинские обязанности, в возрасте от 18 до 60 лет. Призывать планируют не всех, а только необходимое для Вооруженных сил Украины количество солдат.

Вторая волна

С 15 марта в Украине началась вторая волна мобилизации, в рамках которой в ряды ВСУ призывают военнослужащих, что в период с 2014 находились на срочной службе или служили по контрактам. Условия призыва предусматриваются Законом "О мобилизационной подготовки и мобилизации".

Призывной возраст граждан

Общей мобилизации подлежат военнообязанные граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста и не старше 60 лет. Первоочередного мобилизуют украинцев, уже имеющих за плечами определенный военный опыт. Кроме того, существует и определенная возрастная градация для лиц призывного возраста, а именно:

мужчины в возрасте от 18 до 27 лет получают повестки с призывом в армию,

мужчины от 27 до 45 лет попадут в состав военных штабов,

мужчины старше 45 лет будут работать с документами.

Кого из мобилизованных будут отправлять на передовую

Резервисты, уже имеющие военный опыт, сразу отправляются в воинские части без соответствующей боевой подготовки. Что касается граждан Украины, не имеющих военного опыта, то в первую очередь они мобилизуются на специальные учения в центры Вооруженных сил, которые продолжаются в течение 7-20 дней с момента призыва. Срок прохождения учеб зависит от дальнейшей специальности военнообязанного гражданина.

Следует также отметить, что планирование дальнейших мобилизационных мер в Украине зависит от развития ситуации на линии столкновения.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто не становится на военный учет и не может быть мобилизован, а также подробно объяснил дальнейшие действия граждан, получивших повестку.