Мобилизация в Украине продолжается: кого не возьмут в армию

В Украине началась общая мобилизация и есть определенные группы украинцев, которых призыв минует

3 марта Верховной Радой Украины был утвержден указ президента Владимира Зеленского по поводу общей мобилизации из-за военной агрессии российской федерации против украинского государства.

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Согласно официальному документу, в стране начался призыв военнообязанных и резервистов, а также привлечение транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины и других боевых ведомств. Однако есть и те категории украинцев, которые не подлежат призыву.

Кого не мобилизуют

В Украине призыву во время мобилизации не подлежат лица, которые, согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодны к военной службе из-за состояния здоровья. Максимальный срок отсрочки – шесть месяцев.

Женщины и мужчины, которые содержат более трех детей, в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет самостоятельно, или содержат ребенка с инвалидностью (подгруппа А в возрасте до 18 лет или лицо с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет).

Народные избранники (депутаты) Украины, а также нардепы Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Сотрудники органов военного управления или органов управления, воинских частей и подразделений, предприятий, а также таких учреждений и организаций как Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция, налоговая милиция, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований, Государственная исполнительная служба, Управление государственной охраны.

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Кроме вышеперечисленных лиц, призыву во время мобилизации не подлежат также следующие группы украинцев:

соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористических операций. (в число близких родственников входят: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баб, родной брат или сестра).

Кроме того, ранее президент Зеленский подписал закон об освобождении от мобилизации лиц с инвалидностью, а именно:

украинцы, которые признаны лицами с инвалидностью,

украинцы, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеющего тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным Министерством здравоохранения;

украинцы, которые заняты постоянным уходом за больной женой или больным супругом, ребенком, а также родителями своими или жены (супруга). Это должно быть официально подтверждено соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссией;

украинцы, которые имеют жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

украинцы, которые осуществляют опеку (попечительство) за лицом с инвалидностью, признанным судом неспособным или ограниченно дееспособным; заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

украинцы, которые заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое согласно с заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном уходе;

украинцы, которые заняты постоянным уходом за лицами, в нем нуждающимися, в случае отсутствия других лиц, что могут осуществлять соответствующий уход.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за катастрофических потерь на войне в Украине, в россии началась скрытая мобилизация.