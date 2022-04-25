Особливий період під час воєнного стану: що це таке та кого не мають права призвати до армії

Для ухилянтів в нашій країні передбачена відповідальність

В Україні триває друга черга обов'язкової мобілізації у зв'язку із військовою агресією російської федерації. З 15 березня українці, які підлягають другій хвилі призову, поповнюють лави Збройних сил України та інших військових формувань, аби захистити рідну землю та дати потужну відсіч окупантам. У період воєнного стану в Україні передбачено особливий період, в рамках якого держава намагається функціонувати попри ведення бойових дій. На момент цього періоду урядом передбачено окремі групи громадян, яких мобілізувати до армії не можна.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Що означає поняття "особливий період" під час воєнного стану

Згідно із чинним українським законодавством, під час дії особливого періоду, який настає з моменту введення воєнного стану, в країні продовжують функціонувати економіка, органи державної влади, Збройні сили України, підприємства, установи, а також організації. Окрім того, громадяни й надалі повинні дотримуватися свого конституційного обов’язку, захищаючи Батьківщину, її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Особливий період настає, зокрема, з моменту введення воєнного стану.

Читайте також: Категорія Україна Мобілізація переселенців: чи можуть бути призвані та за яких умов Ухилянтів в Україні може бути покарано штрафом або навіть кримінальною відповідальністю

Хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на час дії особливого періоду

громадяни України, які є здобувачами фахової передвищої або вищої освіти, особи, які є асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, українці, які перебувають на навчанні за денною або дуальною формами здобуття освіти,

громадяни України, які є науковцями або науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ або організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти (за наявності не менш як 0,75 ставки);

Окрім того, до вищевказаного переліку внесли жінок та чоловіків, близькі родичі яких загинули або визнані зниклими безвісти на момент проведення АТО. До їх числа увійшли:

військовослужбовці або працівники військових формувань,

працівники підприємств, установ, організацій, які були залучені до забезпечення проведення АТО,

члени добровольчих формувань, які знаходилися на виконанні завдання з антитерористичної операції безпосередньо чи у взаємодії з представниками військових формувань або правоохоронних органів.

Читайте також: Категорія Україна Бронювання працівників в умовах воєнного стану: як і хто може ним скористатися Значні виклики постали не тільки перед державою, а й перед населенням та бізнесом

"Обов’язково треба пам’ятати, що у будь-який момент вказаний перелік "кого не можна мобілізувати" може бути змінений. Як у бік розширення, так й у бік зменшення. Якщо призовник належить до будь-якої з категорій осіб з вищезазначеного переліку, то такій особі слід зібрати та надати територіальному центру комплектування та соціальної підтримки відповідні документи", — детальніше пояснила юристка адвокатського бюро Лариси Матвєєвої "Альфа-Омега" Інна Кердзевадзе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто підлягає призову на службу під час другої хвилі мобілізації та кого з призовників можуть відправити на передову.