Братья Суркисы сбежали из Украины и вывезли более $17 млн наличных: раскрыты скандальные детали

Оба брата пересекли границу Венгрии 26 февраля.

Украинские бизнесмены и владельцы ФК "Динамо" (Киев) Игорь и Григорий Суркисы выехали из Украины через два дня после начала войны в Украине и прихватили с собой более 17,6 миллионов долларов наличными.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на документ пограничников.

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Журналистам стало известно, что братья Суркисы покинули Украину через пункт пропуска "Вилок" в Береговском районе на Закарпатье. Оба брата пересекли границу Венгрии 26 февраля на двух автомобилях в промежутке между 22:40 и 23:00 часов.

Игорь Суркис – младший из братьев – покинул Украину на своем бронированном Maybach S650 стоимостью более 20,5 млн гривен. Вместе с ним в автомобиле ехали Ольга Романова (россиянка), Вячеслав Суркис и Яна Суркис (дети).

Григорий Суркис — старший из братьев и народный депутат Украины — выехал в Венгрию на автомобиле Mercedez-Benz ML-500 стоимостью 2,8 млн гривен. Вместе с ним выехали Никита Кулешов (2002 г.р.), Зоя Кострикина (1961 г.р.), Алексей Борисов (1993 г.р.) и Шевчук Дана (1996 г.р.).

В Государственной пограничной службе журналистам рассказали, что при выезде за границу братья Суркисы не декларировали наличные деньги, однако на венгерском таможенном пункте они оформили наличные на 17,6 миллиона долларов.

Интересно то, что пересечение границы Суркисов регистрировал тот же наряд пограничников, который оформлял пересечение границы Анастасии Котвицкой — жена экс-нардепа Игоря Котвицкого, которого считают бизнес-партнером бывшего главы МВД Арсена Авакова. Женщина через пункт пропуска "Вилок" на Opel Vivaro в обход таможенных правил могла вывезти в Венгрию полные чемоданы долларов и евро — речь о 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро. На украинской границе Котвицкая их не декларировала, однако на венгерской заявила об их наличии. Сейчас по этому делу разбираются следователи ДБР.

Отметим, что по последнему пункту наша редакция обратилась за комментарием к Государственной пограничной службе, однако ответа пока не получили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Суркисы — далеко не единственные представители бизнеса, покинувшие Украину после начала войны. Большинство из них не вернулись даже после угроз со стороны властей.