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Зеленский дал выехавшим из Украины политикам и бизнесменам 24 часа на возвращение: подробности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Владимир Зеленский Новость обновлена 14 февраля 2022, 18:20
Владимир Зеленский

Зеленский призвал выехавших за границу политиков и бизнесменов вернуться в Украину в течение суток

Бизнесмены и политики, которые выехали из Украины на фоне угрозы российского вторжения, должны вернуться на Родину в ближайшие сутки, иначе руководство страны "сделает серьезные выводы".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с канцлером Германии Олафом Шольцем брифинге в Киеве 14 февраля.

"Я бы сосредоточился на менеджменте нашей страны, на людях, которые сегодня некоторые находятся за границей, депутаты некоторых партий, я не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, что это за люди. Мне кажется, что это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны предоставить им сигнал — справедливый. Прежде всего, от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну", — сказал он.

Зеленский выразил уверенность, что это является "моментом единства нашей страны".

В противном случае, заявил Зеленский, "нам всем, как стране, как руководству, придется делать серьезные выводы… и поверьте мне, мы точно их сделаем".

Также президент раскритиковал украинцев, которые называют себя патриотами и в это же время переводят свои офисы и работу в другие страны.

"Я считаю, что это нечестно, тогда вы патриоты другой страны", — сказал Зеленский.

Обращаясь к выехавшим за границу бизнесменам, он отметил, что государство не будет влиять на решения бизнеса, однако призвал бизнесменом вернуться к людям, работающим на них.

"И так же я считаю, что большая проблема с этими олигархами, о которых сказали, тут влиять страной на бизнес мы не можем и не будем. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали. Но считаю, что они должны вернуться на свои предприятия, к десяткам тысяч людей, которые на них работают, и на государство… Лишние уйдут, останутся граждане Украины", — подытожил он.

Ранее интернет-издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах написало, что по состоянию на полдень 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутата.

В частности, пишет издание, в Украине отсутствуют следующие парламентарии:

  1. Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
  2. Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
  3. Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
  4. Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
  5. Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
  6. Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
  7. Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
  8. Железняк Ярослав ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
  9. Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
  10. Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (Катар);
  11. Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
  12. Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
  13. Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  14. Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
  15. Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
  16. Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
  17. Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
  18. Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
  19. Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
  20. Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
  21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
  22. Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  23. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

Как сообщалось, украинский нардеп, экс-полковник СБУ и киборг Роман Костенко в интервью "Телеграфу" оценил угрозу вторжения России в Украину, морской блокады и результат переговоров по Донбассу.

Теги:
#Украина #Народные Депутаты #Владимир Зеленский #Возвращение в Украину #Вторжение России
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