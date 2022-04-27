За час війни з України вивели мільярди: але чи така це “зрада”?

З України вивели 3 мільярди євро, чи це законно?

За словами директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника, з початку війни з нашої країни було нібито незаконно виведено приблизно 3 мільярди євро. Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з представниками митниці Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії та Молдови.

Як підкреслив глава БЕБ готівка, дорогоцінні метали та дорогі аксесуари перевозять через державний кордон України часто за попередньою змовою з невстановленими особами, без митного декларування.

Загальну суму виведених таким чином коштів Вадим Мельник оцінює приблизно у 3 мільярди євро.

З одного боку, це викликає питання, адже за даними ООН з України з початку війни виїхали щонайменше 5 мільйонів біженців. Прості підрахунки кажуть, що кожен наш біженець у середньому (важливе уточнення) вивіз лише 600 євро (декларація на митниці потрібна при вивезенні понад 10 тисяч євро). Тобто українці поводяться ще вкрай скромно.

З іншого боку, за словами Мельника, є факти того, що фізособи отримували кошти злочинним шляхом в Україні, без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів і саме їх виводили за кордон.

"Такі кошти підлягають арешту і будуть повернуті в Україну", — наголосили у ВЕБ.

Цікаво, що раніше не раз спалахували скандали, коли українські ВІПи з початком вторгнення Росії залишаючи країну вивозили без декларування мільйони готівки.

Так, 26 лютого українські бізнесмени та власники ФК "Динамо" (Київ) Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України з понад 17 мільйонами доларів готівкою, які не були задекларовані та оформлені лише на угорській митниці.

Втім, 14 березня цей рекорд було побито — Анастасія Котвицька (дівоче прізвище Кучер) – дружина колишнього нардепа від "Народного фронту" Ігоря Котвицького та її мати Галина Кучер вивезли 28,8 млн. дол. та 1,3 млн євро готівкою. Ці гроші також було задекларовано лише на угорській митниці. В обох випадках фігуранти виїхали через один і той самий прикордонний пункт. Оформляла їх та сама зміна.

Тим часом в Україні знову змінили правила виїзду закордон, причому виїхати можуть також деякі категорії чоловіків призовного віку.