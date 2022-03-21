Брати Суркіси втекли з України й вивезли понад $17 млн готівки: розкрито скандальні деталі

Обидва брати перетнули кордон Угорщини 26 лютого.

Українські бізнесмени та власники ФК "Динамо" (Київ) Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України через два дні після початку війни в Україні й прихопили з собою понад 17,6 мільйона доларів готівкою.

Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на документ прикордонників.

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Журналістам стало відомо, що брати Суркіси покинули Україну через пункт пропуску "Вилок" у Берегівському районі на Закарпатті. Обидва брати перетнули кордон Угорщини 26 лютого на двох автівках у проміжку між 22:40 та 23:00 годинами.

Ігор Суркіс — молодший з братів — покинув Україну на своєму броньованому Maybach S650 вартістю понад 20,5 млн гривень. Разом з ним в авто їхали Ольга Романова (росіянка), В'ячеслав Суркіс та Яна Суркіс (діти).

Григорій Суркіс — старший з братів та народний депутат України — виїхав в Угорщину на авто Mercedez-Benz ML-500 вартістю 2,8 млн гривень. Разом з ним виїхали Микита Кулешов (2002 р.н.), Зоя Кострикіна (1961 р.н.), Олексій Борисов (1993 р.н.) і Шевчук Дана (1996 р.н.).

До слова, журналіст Михайло Ткач зазначив, що в автомобілях Суркісів виїхали два чоловіка призовного віку — Олексій Борисов віком 28 років та Кулешов Микита, якому на момент виїзду було 20 років. Заборона на перетинання кордону особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років почала діяти в Україні з 24 лютого.

У Державній прикордонній службі журналістам розповіли, що при виїзді за кордон брати Суркіси не декларували готівку, однак на угорському митному пункті вони оформили готівки на 17,6 мільйона доларів.

Цікавим є те, що перетин кордону Суркісів реєстрував той же наряд прикордонників, який оформлював перетин кордону Анастасії Котвіцької — дружина екснардепа Ігоря Котвіцького, якого вважають бізнес-партнером колишнього голови МВС Арсена Авакова. Жінка через пункт пропуску "Вилок" на Opel Vivaro в обхід митних правил могла вивезти до Угорщини повні валізи доларів та євро — мова про 28,8 млн доларів та 1,3 млн євро. На українському кордоні Котвіцька їх не декларувала, однак на угорському заявила про їх наявність. Зараз у цій справі розбираються слідчі ДБР.

Зазначимо, що щодо останнього пункту наша редакція звернулася за коментарем до Державної прикордонної служби, однак відповідь поки не отримали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Суркіси — далеко не єдині представники бізнесу, які покинули Україні після початку війни. Більшість з них не повернулися навіть після погроз з боку влади.