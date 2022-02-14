Зеленський дав політикам та бізнесменам, які виїхали з України, 24 години на повернення: подробиці

Зеленський закликав політиків і бізнесменів, які виїхали за кордон, повернутися в Україну протягом доби

Бізнесмени та політики, які виїхали з України на тлі загрози російського вторгнення, мають повернутися на Батьківщину найближчою добою, інакше керівництво країни "зробить серйозні висновки".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Олафом Шольцем брифінгу у Києві 14 лютого.

"Я б зосередився на менеджменті нашої країни, на людях, які сьогодні деякі знаходяться за кордоном, депутати деяких партій, я не хочу навіть назви говорити, ви всі розумієте, що це за люди. Мені здається, що це серйозний виклик. Я думаю, що ми повинні надати їм сигнал — справедливий, передусім від Верховної Ради, від спікера, від держави, і я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб протягом 24 годин вони вже когось зі своїх рідних привезли, щоб вони все-таки вже повернулися до країни", — сказав він.

Зеленський висловив упевненість, що це є "моментом єдності нашої країни".

В іншому випадку, заявив Зеленський, "нам усім, як країні, як керівництву, доведеться робити серйозні висновки… і повірте мені, ми їх точно зробимо".

Також президент розкритикував українців, які називають себе патріотами і водночас переводять свої офіси та роботу до інших країн.

"Я вважаю, що це нечесно, тоді ви є патріотами іншої країни", — сказав Зеленський.

Звертаючись до бізнесменів, які виїхали за кордон, він зазначив, що держава не впливатиме на рішення бізнесу, проте закликав бізнесменів повернутися до людей, які працюють на них.

"І так само я вважаю, що велика проблема з цими олігархами, про які сказали, тут впливати державою на бізнес ми не можемо і не будемо. Я вважаю, що свій вирок собі вони вже зробили. Але вважаю, що вони повинні повернутися на свої підприємства, до десятків тисяч людей, які на них працюють, і на державу… Зайві підуть, залишаться громадяни України", — підсумував він.

Раніше інтернет-видання "Українська правда", посилаючись на джерела в правоохоронних органах, написало, що станом на полудень 14 лютого в Україні відсутні 23 народні депутати.

Зокрема, пише видання, в Україні відсутні такі парламентарії:

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія); Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія); Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія); Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція); Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль); Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина); Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина); Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція); Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща); Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (Катар); Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ); Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія); Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина); Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (Катар); Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція); Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія); Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія); Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ); Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія); Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія); Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція); Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина); Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

Як повідомлялося, український нардеп, експолковник СБУ та кіборг Роман Костенко в інтерв’ю "Телеграфу" оцінив загрозу вторгнення Росії в Україну, морської блокади та результат переговорів щодо Донбасу.