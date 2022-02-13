Масовий рятунок: бізнесмени та політики залишають Україну чартерними рейсами

З Києва у неділю відлетіло близько 20 чартерних рейсів.

Українські великі підприємці та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами на тлі повідомлень про можливий початок військового вторгнення Росії.

Про це пише Українська правда.

Серед літаків, які залишили Україну в неділю, виявився і борт Ріната Ахметова, втім, за даними журналістів, сам мільярдер вилетів до Швейцарії ще 30 січня. Тоді ж країну покинув Віктор Пінчук.

Борт Ахметова

Крім того, приватний літак на 50 осіб замовив депутат ОПЗЖ Ігор Абрамович. Джерела видання кажуть, що цим літаком до Австрії мають вирушити родичі членів політсили та бізнес-партнери мільйонера.

Також Україну покинув борт Бориса Колесникова.

Борт Колесникова

10 лютого з країни до німецького Мюнхена вирушив нардеп Вадим Новинський, того ж дня полетів і бізнесмен Олександр Ярославський.

12 лютого відлетіли бізнесмени Вадим Столар та Василь Хмельницький. Проте у пресслужбі останнього повідомили, що той ще три місяці тому планував вирушити на навчання разом із командою. Також там повідомили, що його діти залишаються в Україні, а сам бізнесмен має повернутись 20 лютого.

Бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко відлетіли 13 лютого.

Пізніше пресслужба Ставніцера повідомила, що він відлетів у відрядження і повернеться за кілька днів.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 13 лютого, пішли чутки про те, що наша країна призупинить авіасполучення через те, що на тлі ризиків початку військового вторгнення Росії авіакомпанії почали скасовувати рейси до нашої країни.

Пізніше у Мінінфраструктури відповіли, що інформація про закриття повітряного простору Україною не відповідає дійсності.