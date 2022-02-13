Массовый исход: бизнесмены и политики покидают Украину чартерными рейсами
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Из Киева в воскресенье улетели около 20 чартерных рейсов.
Украинские крупные предприниматели и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами на фоне сообщений о возможном начале военного вторжения России.
Об этом пишет Украинская правда.
Среди самолетов, которые покинули Украину в воскресенье обнаружился и борт Рината Ахметова, впрочем, по данным журналистов, сам миллиардер вылетел в Швейцарию еще 30 января. Тогда же страну покинул Виктор Пинчук.
Кроме того, частный самолет на 50 человек заказал депутат ОПЗЖ Игорь Абрамович. Источники издания говорят, что этим самолетом в Австрию должны отправиться родственники членов политсилы и бизнес-партнеры миллионера.
Также Украину покинул борт Бориса Колесникова.
10 февраля из страны в немецкий Мюнхен отправился нардеп Вадим Новинский, в тот же день улетел и бизнесмен Александр Ярославский.
12 февраля улетели бизнесмены Вадим Столар и Василий Хмельницкий. Однако в пресс-службе последнего сообщили, что тот еще три месяца назад планировал отправиться на обучение вместе с командой. Также там сообщили, что его дети остаются в Украине, а сам бизнесмен должен вернуться 20 февраля.
Бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко улетели 13 февраля.
Позже пресс-служба Ставницера сообщила, что он улетел в командировку и вернется через несколько дней.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 13 февраля, пошли слухи о том, что наша страна приостановит авиасообщение из-за того, что на фоне рисков начала военного вторжения России авиакомпании начали отменять рейсы в нашу страну.
Позже в Мининфраструктуры ответили, что информация о закрытии воздушного пространства Украиной не соответствует действительности.
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