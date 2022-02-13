Укр

Массовый исход: бизнесмены и политики покидают Украину чартерными рейсами

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Некоторые из них объяснили причины Новость обновлена 13 февраля 2022, 22:33
Некоторые из них объяснили причины

Из Киева в воскресенье улетели около 20 чартерных рейсов.

Украинские крупные предприниматели и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами на фоне сообщений о возможном начале военного вторжения России.

Об этом пишет Украинская правда.

Среди самолетов, которые покинули Украину в воскресенье обнаружился и борт Рината Ахметова, впрочем, по данным журналистов, сам миллиардер вылетел в Швейцарию еще 30 января. Тогда же страну покинул Виктор Пинчук.

Борт Ахметова
Борт Ахметова

Кроме того, частный самолет на 50 человек заказал депутат ОПЗЖ Игорь Абрамович. Источники издания говорят, что этим самолетом в Австрию должны отправиться родственники членов политсилы и бизнес-партнеры миллионера.

Также Украину покинул борт Бориса Колесникова.

Борт Колесникова
Борт Колесникова

10 февраля из страны в немецкий Мюнхен отправился нардеп Вадим Новинский, в тот же день улетел и бизнесмен Александр Ярославский.

12 февраля улетели бизнесмены Вадим Столар и Василий Хмельницкий. Однако в пресс-службе последнего сообщили, что тот еще три месяца назад планировал отправиться на обучение вместе с командой. Также там сообщили, что его дети остаются в Украине, а сам бизнесмен должен вернуться 20 февраля.

Бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко улетели 13 февраля.

Позже пресс-служба Ставницера сообщила, что он улетел в командировку и вернется через несколько дней.

Бизнесмены улетают из Украины
Бизнесмены улетают из Украины

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 13 февраля, пошли слухи о том, что наша страна приостановит авиасообщение из-за того, что на фоне рисков начала военного вторжения России авиакомпании начали отменять рейсы в нашу страну.

Позже в Мининфраструктуры ответили, что информация о закрытии воздушного пространства Украиной не соответствует действительности.

Теги:
#Украина #Борис Колесников #Самолеты #Ринат Ахметов #Виктор Пинчук
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