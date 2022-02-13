Массовый исход: бизнесмены и политики покидают Украину чартерными рейсами

Из Киева в воскресенье улетели около 20 чартерных рейсов.

Украинские крупные предприниматели и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами на фоне сообщений о возможном начале военного вторжения России.

Об этом пишет Украинская правда.

Среди самолетов, которые покинули Украину в воскресенье обнаружился и борт Рината Ахметова, впрочем, по данным журналистов, сам миллиардер вылетел в Швейцарию еще 30 января. Тогда же страну покинул Виктор Пинчук.

Борт Ахметова

Кроме того, частный самолет на 50 человек заказал депутат ОПЗЖ Игорь Абрамович. Источники издания говорят, что этим самолетом в Австрию должны отправиться родственники членов политсилы и бизнес-партнеры миллионера.

Также Украину покинул борт Бориса Колесникова.

Борт Колесникова

10 февраля из страны в немецкий Мюнхен отправился нардеп Вадим Новинский, в тот же день улетел и бизнесмен Александр Ярославский.

12 февраля улетели бизнесмены Вадим Столар и Василий Хмельницкий. Однако в пресс-службе последнего сообщили, что тот еще три месяца назад планировал отправиться на обучение вместе с командой. Также там сообщили, что его дети остаются в Украине, а сам бизнесмен должен вернуться 20 февраля.

Бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко улетели 13 февраля.

Позже пресс-служба Ставницера сообщила, что он улетел в командировку и вернется через несколько дней.

Бизнесмены улетают из Украины

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 13 февраля, пошли слухи о том, что наша страна приостановит авиасообщение из-за того, что на фоне рисков начала военного вторжения России авиакомпании начали отменять рейсы в нашу страну.

Позже в Мининфраструктуры ответили, что информация о закрытии воздушного пространства Украиной не соответствует действительности.