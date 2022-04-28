Доллар резко подорожал: курсы валют на черном рынке

USD приблизился к отметке в 35 грн

Стоимость американской валюты значительно подскочила в цене за сутки. На утро 28 апреля курс доллара на черном рынке составил 33,8 грн при покупке и 34,7 грн при продаже.

Согласно данным сайта "Минфин", стоимость увеличилась на 81 коп/1 грн 20 коп соответственно.

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Также в цене выросли и евро, и злотый. При этом официальный курс этих валют от Нацбанка Украины снизился по отношению к гривне.

Стоимость валюты на 28 апреля - курс от Нацбанка и на черном рынке

Курс валюты в банках более оптимистичный, но все равно вырос в сравнении с предыдущим днем.

Курс доллара в банках

Курс евро в банках на 28 апреля

Позиции украинской валюты могут пошатнуть еще больше затянувшиеся боевые действия, считает аналитик Андрей Гойлов. Он также отметил шаткие позиции евро, как валюты для хранения сбережений.

Также выражалось мнение, что к лету украинская валюта может укрепиться благодаря сразу нескольким факторам, среди которых вливание валюты извне, включая средства от выехавших за рубеж украинцев.

Как ранее писал "Телеграф", на укрепление гривны может повлиять и аграрный фактор. Украина — один из мировых экспортеров зерна и это неожиданным образом может привести к снижению курса доллара, считает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.