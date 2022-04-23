Доллар пошел в рост, а евро дешевеет: что происходит с валютой в банках и на черном рынке

В послевоенное время доллар может подскочить — эксперты назвали факторы

Курс доллара в Украине зафиксирован Нацбанком, но украинские финансовые учреждения и черный рынок реагируют на малейшие изменения ситуации.

Согласно последним данным сайта Минфин, стоимость доллара при покупке и продаже выросла.

Если 22 апреля за доллар США в банках в среднем просили при покупке 31 грн, а при продаже 32,17 грн, то в субботу его стоимость незначительно увеличилась. Такая же ситуация сложилась на черном рынке — цена 22.04 составляла 32,35 / 32,54 грн, а 23.04 — на почти 10 копеек выше.

В то же время евро упал в цене при покупке в банках за него просят на 0,23 грн меньше, при продаже — на 0,11 грн больше. На черном рынке европейская валюта также просела.

Курс валют в Украине на 23 апреля - НБУ, банки и черный рынок

Отметим, что в цене вырос и польский злотый.

При этом купить валюту в банке выгоднее пользуясь колебаниями курса не просто. Как отмечают эксперты, регулятор ограничил продажу доллара объемами покупки банковского учреждения. В Приватбанке отметили, что перед приобретением лучше убедиться, что в кассе банка есть валюта в достаточном количестве. В части банков валюту пока не продают.

После либерализации рынка ожидается повышение стоимости доллара, отмечают специалисты. На нее повлияют:

перспективы инвестиций и международной помощи

возможности восстановления деловой активности

длительность войны

экономические последствия войны и будущий период восстановления

инфляция.

Ранее "Телеграф" писал, что для повышения курса доллара после Пасхи объективных причин нет — считают эксперты. При этом война может существенно отразиться на общем падении экономики и вылиться в потерю до 40% ВВП.