Укр

Доллар пошел в рост, а евро дешевеет: что происходит с валютой в банках и на черном рынке

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
161
Серьезных колебаний не зафиксировано Новость обновлена 23 апреля 2022, 10:09
Серьезных колебаний не зафиксировано

В послевоенное время доллар может подскочить — эксперты назвали факторы

Курс доллара в Украине зафиксирован Нацбанком, но украинские финансовые учреждения и черный рынок реагируют на малейшие изменения ситуации.

Согласно последним данным сайта Минфин, стоимость доллара при покупке и продаже выросла.

Если 22 апреля за доллар США в банках в среднем просили при покупке 31 грн, а при продаже 32,17 грн, то в субботу его стоимость незначительно увеличилась. Такая же ситуация сложилась на черном рынке — цена 22.04 составляла 32,35 / 32,54 грн, а 23.04 — на почти 10 копеек выше.

В то же время евро упал в цене при покупке в банках за него просят на 0,23 грн меньше, при продаже — на 0,11 грн больше. На черном рынке европейская валюта также просела.

Курс валют в Украине на 23 апреля - НБУ, банки и черный рынок
Курс валют в Украине на 23 апреля - НБУ, банки и черный рынок

Отметим, что в цене вырос и польский злотый.

При этом купить валюту в банке выгоднее пользуясь колебаниями курса не просто. Как отмечают эксперты, регулятор ограничил продажу доллара объемами покупки банковского учреждения. В Приватбанке отметили, что перед приобретением лучше убедиться, что в кассе банка есть валюта в достаточном количестве. В части банков валюту пока не продают.

После либерализации рынка ожидается повышение стоимости доллара, отмечают специалисты. На нее повлияют:

  • перспективы инвестиций и международной помощи
  • возможности восстановления деловой активности
  • длительность войны
  • экономические последствия войны и будущий период восстановления
  • инфляция.

Ранее "Телеграф" писал, что для повышения курса доллара после Пасхи объективных причин нет — считают эксперты. При этом война может существенно отразиться на общем падении экономики и вылиться в потерю до 40% ВВП.

Теги:
#Евро #Доллар #Курс валют #Курс доллара
Мариуполю опять грозит опасность со стороны россиян
Политика
россия снова врет - украинская разведка о ситуации в Мариуполе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мариуполю опять грозит опасность со стороны россиян
россия снова врет - украинская разведка о ситуации в Мариуполе
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
У Зеленского объяснили громкое заявление о Мариуполе и прекращении переговоров
Дата публикации
Категория
Switchblade Series-300
Украина может еще усилиться дронами-камикадзе: что они могут
Дата публикации
Категория
В Украине продолжается мобилизация
Мобилизация в Украине: юрист объяснила, кого могут забрать в армию прямо сейчас, а у кого есть отсрочка
Дата публикации
Категория
Украинцы продолжают жить под обстрелами и взрывами
Война – день 59: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, а Украина получает новые партии оружия