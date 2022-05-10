Все только начинается: как неурожай в Украине повлияет на курс доллара и стоимость еды

Украина может потерять в 2022 году до 15 миллиардов долларов

Около 12 млн тонн пшеницы или 35% урожая в сравнении с 2021 годом может потерять Украина в 2022 году из-за агрессии россии против нашей страны. Такой прогноз опубликовала платформа Kayrros Methane Watch.

Как неурожай может отразиться на жизни простых украинцев "Телеграфу" рассказали эксперты.

Цена для АПК – 15 миллиардов долларов

По словам экономического эксперта Алексея Куща, агропромышленный комплекс Украины сегодня это порядка 15-17% ВВП страны и около 40% от ее экспортной выручки или 20 миллиардов долларов.

"По моим подсчетам в этом году мы потеряем примерно 30-40% урожая, но того что мы соберем нам вполне хватит для удовлетворения собственных нужд. Правда об экспорте сельскохозяйственной продукции в текущем маркетинговом году нам придется забыть, хотя некоторый объем я думаю мы экспортируем, но в целом экспорт продукции АПК снизится на 10-15 миллиардов долларов", — прогнозирует собеседник "Телеграфа".

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К нехватке засеянных площадей по словам эксперта накладываются еще и трудности с вывозом продукции заграницу, что сегодня просто невозможно осуществлять из-за заблокированных портов.

Утрату 35% будущего урожая считает "неплохим" результатом экономический аналитик Даниил Монин, также подчеркивая проблемы с возможным вывозом вырученного урожая.

Бюджет выдержит – помогут международные доноры

Хотя на поступления от АПК и приходится до 40% экспортной выручки, по мнению Алексея Куща, на поступлениях в бюджет от аграриев это не сильно отразится.

"Хотя на экспортную выручку приходится до 40% от ее поступлений, налоговые платежи в госказну от крупных компаний агрокомплекса сравнительно невелики, и их утрата не подорвет бюджет. Думаю, все это с лихвой будет компенсировано международной финансовой помощью Украине, так что неурожай или падение агроэкспорта точно не приведет к проблемам с финансированием государством своих расходов", — считает Алексей Кущ.

"Я считаю, что государство еще длительное время не сможет жить на налоги – их заменит финансовая помощь международных доноров", — говорит о в принципе малой роли налогов в будущих бюджетах Даниил Монин.

Курс доллара – зависит от действий власти

Порядка 20 миллиардов долларов, которые приносил в Украину АПК, служил серьезным фактором стабильности гривны, что особенно важно в условиях войны. С потерей 10-15 миллиардов долларов от экспорта стабильность гривны может поколебаться.

Здесь мнение опрошенных "Телеграфом" экспертов разошлось.

Так Алексей Кущ считает, что международная донорская финансовая помощь сможет удержать гривну от обесценивания, в то время как Даниил Монин считает, что многое будет зависеть от действий власти.

"Курс пока не определен, но если государство будет увеличивать налоги, то это путь к двойной девальвации, то есть гривна по отношению к доллару может очень сильно обесцениться, что в свою очередь приведет к росту цен. С другой стороны – из страны выехали 5 миллионов человек, упал спрос на импортные товары, а значит и потребность в валюте", — подчеркнул наш собеседник.

Цена на продукты вырастет на 30-40%

Также эксперты оказались единодушны в оценке влияния неурожая на цены на продукты. Хотя наверняка с целью прокормить страну в военное время и будет введен мораторий на вывоз основных продуктов питания и продукции АПК, это не избавит украинцев от резкого скачка цен на продукты.

"Пока в условиях отсутствия экспорта цены на внутреннем рынке удается держать на более-менее приемлемом уровне, однако в августе-сентябре я ожидаю рост цен на 20-30%. Дело в том, что в марте-апреле с целью финансировать покупку военных облигаций была проведена эмиссия гривны. А как показывает практика примерно через 3-4 месяца возросшая денежная масса приводит к инфляции и росту цен", — предсказывает Алексей Кущ.

В целом по его мнению инфляция в 2022 году в Украине составит не менее 20%, а продукты питания могут подорожать и до 30-40% по итогам года.

Примерно на 20-30% подорожают продукты к осени по мнению Даниила Монина.

В Офисе президента Украина успокаивают украинцев, что внутренних запасов продовольствия хватит на несколько лет, а инфляция в 2022 году вряд ли превысит 20%.