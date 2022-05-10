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У прикордонних районах Чернігівщини ввели жорсткі обмеження на пересування: деталі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Український прикордонний Новина оновлена 10 травня 2022, 18:09
Український прикордонний

В області запроваджено додаткові режимні обмеження

Через військову агресію російської федерації до закінчення в країні воєнного стану, в межах трьох контрольованих прикордонних районів Чернігівської області запровадили посилені режимні обмеження. Низка заборон діятиме на території Корюківського, Чернігівського, а також Новгород-Сіверського районів.

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Про це у вівторок, 10 травня, повідомила Державна прикордонна служба.

Так, згідно з оновленими правилами, у контрольованих прикордонних Корюківському, Чернігівському, а також Новгород-Сіверському районах (у межах до 20 кілометрів від держкордону) категорично забороняється:

  • пересуватися особам та транспортним засобам;
  • проводити будь-які роботи за межами населених пунктів з 21:00 години вечора і до 06:00 години ранку;
  • здійснювати будь-які польоти безпілотних літальних апаратів;
  • проводити відпочинок різного роду;
  • пересуватися та перебувати на території лісових масивів та лісосмуг;
  • носити військову форму цивільному населенню.

Окрім того, на території вищевказаних районів заборонили організовувати та здійснювати полювання та риболовство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що воєнний стан в Україні, як і загальна мобілізація військовозобов'язаних осіб триватиме до 25 травня, проте вони можуть бути подовжені рішенням уряду, який перш за все враховуватиме ситуацію на фронті.

Теги:
#Чернігівщина #Держприкордонслужба #Обмеження #За кордон
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