У прикордонних районах Чернігівщини ввели жорсткі обмеження на пересування: деталі
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В області запроваджено додаткові режимні обмеження
Через військову агресію російської федерації до закінчення в країні воєнного стану, в межах трьох контрольованих прикордонних районів Чернігівської області запровадили посилені режимні обмеження. Низка заборон діятиме на території Корюківського, Чернігівського, а також Новгород-Сіверського районів.
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Про це у вівторок, 10 травня, повідомила Державна прикордонна служба.
Так, згідно з оновленими правилами, у контрольованих прикордонних Корюківському, Чернігівському, а також Новгород-Сіверському районах (у межах до 20 кілометрів від держкордону) категорично забороняється:
- пересуватися особам та транспортним засобам;
- проводити будь-які роботи за межами населених пунктів з 21:00 години вечора і до 06:00 години ранку;
- здійснювати будь-які польоти безпілотних літальних апаратів;
- проводити відпочинок різного роду;
- пересуватися та перебувати на території лісових масивів та лісосмуг;
- носити військову форму цивільному населенню.
Окрім того, на території вищевказаних районів заборонили організовувати та здійснювати полювання та риболовство.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що воєнний стан в Україні, як і загальна мобілізація військовозобов'язаних осіб триватиме до 25 травня, проте вони можуть бути подовжені рішенням уряду, який перш за все враховуватиме ситуацію на фронті.
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