У прикордонних районах Чернігівщини ввели жорсткі обмеження на пересування: деталі

В області запроваджено додаткові режимні обмеження

Через військову агресію російської федерації до закінчення в країні воєнного стану, в межах трьох контрольованих прикордонних районів Чернігівської області запровадили посилені режимні обмеження. Низка заборон діятиме на території Корюківського, Чернігівського, а також Новгород-Сіверського районів.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Про це у вівторок, 10 травня, повідомила Державна прикордонна служба.

Так, згідно з оновленими правилами, у контрольованих прикордонних Корюківському, Чернігівському, а також Новгород-Сіверському районах (у межах до 20 кілометрів від держкордону) категорично забороняється:

пересуватися особам та транспортним засобам;

проводити будь-які роботи за межами населених пунктів з 21:00 години вечора і до 06:00 години ранку;

здійснювати будь-які польоти безпілотних літальних апаратів;

проводити відпочинок різного роду;

пересуватися та перебувати на території лісових масивів та лісосмуг;

носити військову форму цивільному населенню.

Окрім того, на території вищевказаних районів заборонили організовувати та здійснювати полювання та риболовство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що воєнний стан в Україні, як і загальна мобілізація військовозобов'язаних осіб триватиме до 25 травня, проте вони можуть бути подовжені рішенням уряду, який перш за все враховуватиме ситуацію на фронті.