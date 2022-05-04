Мобілізація в Україні може продовжитися після 24 травня: кого набиратимуть і чи будуть наступні хвилі

Під час воєнного стану, який було впроваджено в Україні через повномасштабне вторгнення росії, мобілізації підлягають усі громадяни, які здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років

В Україні загальна мобілізація продовжуватиметься до 24 травня. Станом на сьогоднішній день усі показники були стовідсотково виконані, проте призов військовозобов'язаних можуть продовжити, враховуючи розвиток бойових дій на лінії зіткнення.

Про це повідомив керівник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

За його словами, призов до лав Збройних сил України, а також інших військових формувань проводиться значно меншими темпами, адже сили оборони повністю укомплектували. Тепер українці їх лише доукомплектовують.

Також Горбач додав, що продовження призову після 24 травня 2022 року залежатиме виключно від ситуації в зоні бойових дій.

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Як проходить мобілізація-2022 в Україні

Загальна мобілізація, яка була оголошена в країні ще 24 лютого, ймовірніше за все буде подовжена після 24 травня;

Станом на зараз призов в Україні було виконано на 100%, тож його темпи суттєво знизилися;

По факту ніяких хвиль мобілізації в країні не було. Зараз все ще триває перша хвиля, просто українців призивали з різною інтенсивністю. Наступна хвиля мобілізаційних заходів поки що не планується, проте, якщо рішення щодо її оголошення все ж приймуть, то мобілізувати будуть не лише офіцерів, а всіх, хто зможе доукомплектувати військові частини;

Наразі до лав військовослужбовців призивають в більшості випадків тих українців, які мають бойовий досвід або побував на навчальних зборах;

Якість призваних військовослужбовців є дуже високою;

Мотивація призовників ще вища, як порівняти з 2014 роком.

Раніше "Телеграф" розповідав, як під час воєнного стану відбувається мобілізація серед жінок і кого можуть забрати на фронт для боротьби із загарбниками.