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Влада сказала, чи буде в Україні третя хвиля мобілізації

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЗСУ Новина оновлена 02 травня 2022, 22:59
ЗСУ

У ЗСУ достатньо військовослужбовців, а тому оголошувати нову хвилю мобілізації поки що не будуть

В Україні поки що не збираються проводити наступну хвилю мобілізації, а призвані на військову службу бійці проходять інтенсивне навчання.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі єдиного марафону українських новин.

За його словами, в Україні на службу було призвано достатньо військовослужбовців, а тому переходити до третьої хвилі мобілізації поки що немає сенсу.

Також секретар РНБО зазначив, що наразі військовослужбовці проходять навчання з освоєння військової техніки, поставленої країнами Заходу та тим, що було отримано за ленд-лізом із США.

"Нашим хлопцям, нашим військовим потрібно ще навчитися користуватися тими речами, які ми отримали. Для нас ця нова зброя. Але ми дуже швидко вчимося", — зазначив він і додав, що Україна вже має "досить якісне" постачання військової допомоги від союзників.

Зазначимо, в нашій країні загальну мобілізацію було оголошено відразу ж після початку вторгнення російських військ, яке почалося рано вранці 24 лютого. Вона має на увазі чотири етапи призову військовозобов’язаних на службу. З 15 березня в Україні проходить друга хвиля мобілізації, тобто були покликані бійці оперативного резерву та колишні військовослужбовці.

Як повідомлялося раніше, Данілов раніше розповів, що мирного договору між Україною та росією бути не може, а війна закінчиться капітуляцією Москви.

Теги:
#Україна #РНБО #Мобілізація #Олексій Данилов
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