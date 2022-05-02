Власти сказали, будет ли в Украине третья волна мобилизации

В ВСУ достаточно военнослужащих, а потому объявлять новую волну мобилизации пока не будут

В Украине пока не собираются проводить следующую волну мобилизации, а уже призванные на воинскую службу бойцы проходят интенсивное обучение.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире единого марафона украинских новостей.

По его словам, в Украине на службу было призвано достаточно военнослужащих, а поэтому переходить к третьей волне мобилизации пока нет смысла.

Также секретарь СНБО отметил, что в настоящее время военнослужащие проходят обучение по освоению военной техники, поставленной странами Запада и тем, которое было получено по ленд-лизу из США.

"Нашим ребятам, нашим военным нужно еще научиться пользоваться теми вещами, которые мы получили. Для нас это новое оружие. Но мы очень быстро учимся", — отметил он и добавил, что Украина уже имеет "достаточно качественные" поставки военной помощи от союзников.

Отметим, в нашей стране всеобщая мобилизация была объявлена сразу же после начала вторжения российских войск, которое началось ранним утром 24 февраля. Она подразумевает четыре этапа призыва военнообязанных на службу. С 15 марта в Украине проходит вторая волна мобилизации, то есть были призваны бойцы оперативного резерва и бывшие военнослужащие.

Как сообщалось ранее, Данилов ранее рассказал, что мирного договора между Украиной и россией быть не может, а война закончится капитуляцией москвы.