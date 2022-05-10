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Німеччина надасть Україні найсучасніше озброєння: подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анналена Бербок в Україні Новина оновлена 10 травня 2022, 18:00
Анналена Бербок в Україні

Німецька чиновниця відвідала Бучу

Уряд Німеччини, який планує відмовитися від російської нафти та газу, працює над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння для захисту від російського вторгнення.

Про це розповіла міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після свого візиту до Бучі (Київська область).

Бербок зазначила, що найближчим часом Німеччина поставить в Україну 12 гаубиць Panzerhaubitzen 2000. Поставка відбудеться відразу після завершення навчання українських солдатів. Крім того, офіційний Берлін поставить в Україну зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард", зараз німецька влада шукає снаряди для них в інших країнах.

"Ми посилено підтримуватимемо Україну й у військовому плані. Це означає, що до того, що ми вже постачали, ми за кілька днів почнемо підготовку українських солдатів, навчання користуванню пересувними гаубицями. Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння і могла захищати свої міста від майбутніх нападів", — заявила Бербок під час пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві.

Довідка: Panzerhaubitzen 2000 – німецька самохідна артилерійська установка (САУ), розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann. За сукупністю показників PzH 2000 вважається найдосконалішою серійною САУ у світі.

"Гепард" — німецька зенітна самохідна установка. Призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км та на висотах до 3 км.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський поговорив зі своїм колегою із ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, попри розбіжності у минулому.

Нагадаємо, у Берліні на 9 травня заборонили українські прапори.

Теги:
#Україна #Німеччина #Росія #Аннали Бербок
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