У мережі заговорили про смерть одіозного екс-нардепа: що говорять і чим відомий Давид Жванія

Повідомляється, що політик загинув унаслідок артилерійського обстрілу

У мережі з’явилася інформація про те, що колишній народний депутат Давид Жванія загинув під час артилерійського обстрілу у "сірій зоні" у Запорізькій області.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

За його інформацією, політик у момент загибелі знаходився неподалік блокпоста окупантів у районі села Новопокровка.

"Також відомо, що Жванія мав російське громадянство і був неофіційним представником "Росатома", — написав Геращенко та поцікавився, що той робив у "сірій зоні"".

Також у мережі з’явилася інформація, що в момент влучення снаряда Жванія знаходився в автомобілі Volkswagen разом із ще одним чоловіком 1972 року народження. Він дістав поранення, але вижив.

Згідно з попередньою інформацією, тіло екснардепа зараз перебуває на непідконтрольній території.

Офіційних підтверджень загибелі політика не надходило.

Давид Жванія був нардепом 4,5,6 та 7 скликань Верховної Ради, у політику прийшов після подій Помаранчевої революції у 2002 році під крилом партії "Наша Україна". 2005 року він очолив Міністерство з надзвичайних ситуацій в уряді Юлії Тимошенко.

З 12 грудня 2012 року по 30 листопада 2013 року перебував у лавах "Партії Регіонів", але вийшов із неї після розгону протестувальників на Майдані Незалежності.

Як повідомлялося раніше, 9 травня стало відомо, що колишній нардеп від Опоблоку Євген Балицький перейшов на бік окупантів та проголосив себе "главою Запорізької ОВДА".