В сети заговорили о смерти одиозного экс-нардепа: что говорят и чем известен Давид Жвания
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 386
Сообщается, что политик погиб в результате артиллерийского обстрела
В сети появилась информация о том, что бывший народный депутат Давид Жвания погиб во время артиллерийского обстрела в "серой зоне" в Запорожской области.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.
По его информации политик в момент гибели находился неподалеку от блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка.
"Также известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем "Росатома", — написал Геращенко и поинтересовался, что тот делал в "серой зоне".
Также в сети появилась информация, что в момент попадания снаряда Жвания находился в автомобиле Volkswagen вместе с еще одним мужчиной 1972 года рождения. Он получил ранения, но выжил.
Согласно предварительной информации, тело экс-нардепа в настоящее время находится на неподконтрольной территории.
Официальных подтверждений гибели политика не поступало.
Давид Жвания являлся нардепом 4,5,6 и 7 созывов Верховной Рады, в политику пришел после событий Оранжевой революции в 2002 году под крылом партии "Наша Украина". В 2005 году он возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям в правительстве Юлии Тимошенко.
С 12 декабря 2012 года по 30 ноября 2013 года состоял в рядах "Партии Регионов", но вышел из нее после разгона протестующих на Майдане Независимости.
Как сообщалось ранее, 9 мая стало известно, что бывший нардеп от Оппоблока Евгений Балицкий перешел на сторону оккупантов и провозгласил себя "главой Запорожской ОВГА".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-