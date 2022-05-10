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УЄФА веде розслідування образ путіна українськими вболівальниками

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Уболівальники виконали відому пісню про путіна Новина оновлена 10 травня 2022, 18:56
Уболівальники виконали відому пісню про путіна

В організації чекають належного часу, щоб оголосити про результати розслідування

В УЄФА прокоментував перебіг розслідування поведінки українських уболівальників на чемпіонаті Європи-2022 з футзалу.

Відповідний запис з’явився на ТАСС.

У головному футбольному органі Європи зазначили, що розслідування продовжується.

"Розбір все ще триває. Рішення буде оголошено у належний час", – повідомили в УЄФА.

Нагадаємо, 4 лютого у півфінальному матчі зустрілися Україна та росія (2:3). Уболівальники на арені в Амстердамі скандували відомі кричалки про путіна та росіян. В рф це розцінили, як "заклик до насильства щодо росіян" і подали скаргу в УЄФА. Росіяни при цьому закликали покарати українських "упирів", а під час самого матчу в росії відключали звук.

Додамо, що збірна України посіла 4-е місце на Євро-2022 з футзалу, поступившись у малому фіналі іспанцям (4:1). Переможцем турніру стала команда Португалії. Піренейці зробили грандіозний камбек у вирішальному матчі з росіянами (4:2).

Раніше повідомлялося, що УЄФА викинула російські футбольні клуби та збірні з єврокубків.

Теги:
#Україна #Футбол #УЄФА #Росія
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