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Росія подала скаргу на Україну в УЄФА через "Путін х**ло" на Євро

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українські вболівальники стежать за грою Новина оновлена 06 лютого 2022, 09:02
Українські вболівальники стежать за грою

У РФ вимагають покарання для українців.

Українські вболівальники стали головними дійовими особами під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу Україна-Росія (2:3) в Амстердамі (Нідерланди). Російський футбольний союз (РФС) направив звернення до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через кричалки фанів.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

У РФ вважають, що кричалки українських уболівальників ображали російських футболістів, розпалювали ненависть за національною ознакою, мали політичний характер, а також утримували заклики до вбивства російських громадян. У РФС наголосили, що національні футбольні асоціації мають відповідати за поведінку вболівальників, а тому УЄФА має розглянути справу.

Нагадаємо, українські фани не лише співали гімн України та "Червону руту", а й не раз виконували знамениту пісню про президента РФ Володимира Путіна. У результаті в Росії довелося екстрено додавати в пряму трансляцію гри інтершум. До слова, одразу ж після поєдинку росіяни закликали покарати українських уболівальників.

Вже 6 лютого збірна України зіграє з Іспанією у матчі за "бронзу" Євро-2022. Цю гру можна буде переглянути онлайн. Росія та Португалія також проведуть фінал у неділю.

Теги:
#УЄФА #РФС #Футзал #Збірна України з футзалу
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