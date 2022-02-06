Росія подала скаргу на Україну в УЄФА через "Путін х**ло" на Євро
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У РФ вимагають покарання для українців.
Українські вболівальники стали головними дійовими особами під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу Україна-Росія (2:3) в Амстердамі (Нідерланди). Російський футбольний союз (РФС) направив звернення до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через кричалки фанів.
Про це повідомляє "Чемпіонат".
У РФ вважають, що кричалки українських уболівальників ображали російських футболістів, розпалювали ненависть за національною ознакою, мали політичний характер, а також утримували заклики до вбивства російських громадян. У РФС наголосили, що національні футбольні асоціації мають відповідати за поведінку вболівальників, а тому УЄФА має розглянути справу.
Нагадаємо, українські фани не лише співали гімн України та "Червону руту", а й не раз виконували знамениту пісню про президента РФ Володимира Путіна. У результаті в Росії довелося екстрено додавати в пряму трансляцію гри інтершум. До слова, одразу ж після поєдинку росіяни закликали покарати українських уболівальників.
Вже 6 лютого збірна України зіграє з Іспанією у матчі за "бронзу" Євро-2022. Цю гру можна буде переглянути онлайн. Росія та Португалія також проведуть фінал у неділю.
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