Росіян другий день трясе через матч з Україною: під час трансляції на росТВ відключили звук

У РФ вирішили заглушити пісні українців

Українські вболівальники стали справжніми героями півфінального матчу чемпіонату Європи gпо футзалу Україна – Росія (2:3) в Амстердамі (Нідерланди). На російському ТБ були змушені вживати заходів, щоб росіяни не чули всім відому пісню про Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю "Чемпіонату" розповів коментатор Аркадій Білий.

В ефірі російського каналу МатчТВ вирішили замість живого звуку з матчу пустити інтершум (імітація звуку з трибун). Таке рішення було ухвалено російською стороною у зв’язку із кричалками українських фанів. До речі, нідерландські організатори просили українців не співати неспортивні пісні, проте фанати "Жовто-синіх" продовжували. Білий зазначив, що УЄФА розбереться з українцями, які своїми піснями лише підставили національну збірну та федерацію.

"Я, коли коментував гру, чув у трансляції образливі вигуки з трибун. Нам навіть довелося включити інтершум, щоб заглушити образливі вигуки. Це огидно, але до гравців все це жодного стосунку не має — жодного хамства на полі не було. Мені соромно за збірну України у цьому сенсі. Найжахливіше, що це може вдарити по самій Україні. УЄФА це просто так не залишить. Упевнений, що наша федерація напише протест", — розповів Білий.

Збірна України зіграє у матчі за 3-е місце проти Іспанії (6 лютого), Росія та Португалія того ж дня розіграють золоті медалі.

Додамо, що кричалки українських уболівальників спричинили істерику в Росії. Там справді хочуть подати протест на дії фанів "Жовто-синіх".