На матчі Україна-Росія виконали відому кричалку: "Хто не скаче, той..." (відео)

Українські вболівальники завзято підтримують своїх футзалістів у матчі з росіянами

У п’ятницю, 4 лютого, увечері на арені Ziggo Dome в Амстердамі (Нідерланди) на чемпіонаті Європи з футзалу-2022 у півфіналі зустрілися збірна України та команда Росії.

"Телеграф" веде трансляцію матчу, в якому українці та росіяни грають за вихід у фінал.

На трибунах присутні й українські вболівальники, які дуже активно підтримують своїх спортсменів, а також не забувають про моральний тиск на представників недружньої України країни та головне її керівника.

Так фани виконали відому футбольну кричалку для президента Росії Володимира Путіна.

З міркувань цензури ми не публікуємо відео з її виконанням, проте бажаючі можуть подивитись момент у нашому телеграм-каналі.

Щоправда, після виконання "хіта" про Путіна організатори попросили фанів утриматися від нецензурних висловлювань.

Після цього українські вболівальники виконали й інші відомі кричалки, зокрема "Хто не скаче, той м***ль".

Як відомо, Росія у чвертьфіналі турніру розправилася з Грузією (3:1).

Українці після виходу в 1/2 фіналу заспівали рідною мовою.