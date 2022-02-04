На матче Украина-Россия исполнили известную кричалку: "Кто не скачет, тот ..." (видео)
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Украинские болельщики яро поддерживают своих футболистов в матче с россиянами
В пятницу, 4 февраля, вечером на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды) на чемпионате Европы по футзалу-2022 в полуфинале встретились сборная Украины и команда России.
"Телеграф" ведет трансляцию матча, в котором украинцы и россияне играют за выход в финал.
На трибунах присутствуют и украинские болельщики, которые очень активно поддерживают своих спортсменов, а также не забывают о моральном давлении на представителей недружественной Украине страны и главное — ее руководителя.
Так фаны исполнили известную футбольную кричалку про президента России Владимира Путина.
Из соображений цензуры мы не публикуем видео с ее исполнением, однако желающие могут посмотреть момент в нашем телеграм-канале.
Правда, после исполнения "хита" о Путине организаторы попросили фанов воздержаться от нецензурных высказываний.
После этого украинские болельщики исполнили и другие известные кричалки, в частности, "Кто не скачет, тот м***ль".
Как известно, Россия в четвертьфинале турнира расправилась с Грузией (3:1).
Украинцы после выхода в 1/2 финала запели на родном языке.
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