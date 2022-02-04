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На матче Украина-Россия исполнили известную кричалку: "Кто не скачет, тот ..." (видео)

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Украинские болельщики поддерживают свою команду на матче против россиян Новость обновлена 04 февраля 2022, 19:16
Украинские болельщики поддерживают свою команду на матче против россиян

Украинские болельщики яро поддерживают своих футболистов в матче с россиянами

В пятницу, 4 февраля, вечером на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды) на чемпионате Европы по футзалу-2022 в полуфинале встретились сборная Украины и команда России.

"Телеграф" ведет трансляцию матча, в котором украинцы и россияне играют за выход в финал.

На трибунах присутствуют и украинские болельщики, которые очень активно поддерживают своих спортсменов, а также не забывают о моральном давлении на представителей недружественной Украине страны и главное — ее руководителя.

Так фаны исполнили известную футбольную кричалку про президента России Владимира Путина.

Из соображений цензуры мы не публикуем видео с ее исполнением, однако желающие могут посмотреть момент в нашем телеграм-канале.

Правда, после исполнения "хита" о Путине организаторы попросили фанов воздержаться от нецензурных высказываний.

После этого украинские болельщики исполнили и другие известные кричалки, в частности, "Кто не скачет, тот м***ль".

Как известно, Россия в четвертьфинале турнира расправилась с Грузией (3:1).

Украинцы после выхода в 1/2 финала запели на родном языке.

Теги:
#Футбол #Чемпионат Европы #Матч #Футзал #Кричалки
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