Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022

Определился соперник сборной Украины.

Во вторник, 1 февраля, сборные Грузии и России провели матч 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу. Встреча состоялась в Амстердаме (Нидерланды) на арене Ziggo Dome и завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

В первом тайме грузины, которые являлись аутсайдерами встречи, дали настоящий бой команде РФ. Первая половина основного времени завершилась без голов. А в начале второго тайма россияне вышли вперед усилиями Артема Ниязова, удачно сыгравшего на добивании. Спустя пару минут Бруно Петри сравнял счет. На 28-й минуте Иван Чишкала вновь вывел команду РФ вперед. За 6 секунд до конца игры Чишкала оформил дубль.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Отметим, россияне в полуфинале Евро-2022 сыграют со сборной Украины. Встреча запланирована на пятницу, 4 февраля. Точное время начала поединков этой стадии станет известно позднее. Последний полуфиналист ЧЕ-2022 определится по итогам игры Испания — Словакия (1 февраля, начало — в 21:00 по киевскому времени).

Напомним, в 1/4 финала украинцы сенсационно переиграли сборную Казахстана (3:5). После матча "Желто-синие" эмоционально спели "Червону руту".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футзалист умудрился промахнуться по пустым воротам на Евро-2022.