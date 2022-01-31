Сборная Украины вышла в полуфинал Евро-2022, где ожидает Россию (видео)

Украинцы сотворили сенсацию на чемпионате Европы.

В понедельник, 31 января, сборная Украины по футзалу провела матч 1/4 финала чемпионата Европы-2022 против команды Казахстана. Встреча состоялась в Амстердаме (Нидерланды) на арене Ziggo Dome и завершилась со счетом 3:5 в пользу украинцев.

Сборная Украины играла в поединке вторым номером, а Казахстан даже при счете 0:0 задействовал в атаке вратаря Игиту. Однако вышли вперед именно украинцы. На 15-й минуте Петр Шотурма реализовал шестиметровый удар. Футзальный пенальти заработал Ярослав Лебедь. Во втором тайме Игорь Корсун удвоил преимущество "Желто-синих". На 40-й минуте Михаил Зварич воспользовался тем, что Игита исполнял роль полевого, и переправил мяч в пустые ворота. Казахстан перешел на игру с пятым полевым и сумел забить — отличился Дуглас Жуниор. За 2 минуты до конца основного времени отличился Биржан Оразов. Украинцы ответили на это двумя точными ударами по пустым воротам со своей половины поля в исполнении Лебедя и Владимира Разуванова. На последней минуте Оразов оформил дубль.

Полный видеообзор матча Украина — Казахстан будет доступен здесь позднее.

В следующем раунде, украинцы, вероятно, сыграют со сборной России. Команда РФ свой матч 1/4 проведет 1 февраля с грузинами. Добавим, что россияне являются безоговорочными фаворитами в этой встречи.

Отметим, первым полуфиналистом Евро-2022 по футзалу стала сборная Португалии, которая обыграла финнов (3:2). Матчи 1/2 финала турнира пройдут в пятницу, 4 февраля.

Видео голов сборной Украины на групповой стадии Евро-2022:

Напомним, на групповой стадии "Желто-синие" добыли лишь одну победу. В игре с Сербией украинцы забили 6 мячей, пропустив лишь раз и обеспечили себе хорошую разницу голов после минимальных поражений от Нидерландов (2:3) и Португалии (0:1). Именно по дополнительным показателям наша команда сумела пробиться в плей-офф. Добавим, что в игре с сербами игрок национальной команды Корсун умудрился промазать по пустым воротам, рассмешив комментатора.