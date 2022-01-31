Збірна України сенсаційно вийшла до півфіналу Євро-2022, де чекає Росію (відео)

Українці зробили сенсацію на чемпіонаті Європи.

У понеділок, 31 січня, збірна України з футзалу провела матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2022 проти команди Казахстану. Зустріч відбулася в Амстердамі (Нідерланди) на арені Ziggo Dome та завершилася з рахунком 3:5 на користь українців.

Збірна України грала у поєдинку другим номером, а Казахстан навіть за рахунку 0:0 залучав в атаці воротаря Ігіту. Проте вийшли уперед саме українці. На 15 хвилині Петро Шотурма реалізував шестиметровий удар. Футзальний пенальті заробив Ярослав Лебідь. У другому таймі Ігор Корсун подвоїв перевагу "Жовто-синіх". На 40-й хвилині Михайло Зварич скористався тим, що Ігіта виконував роль польового, та переправив м’яч у порожні ворота. Казахстан перейшов на гру з п’ятим польовим і зумів забити — відзначився Дуглас Жуніор. За 2 хвилини до кінця основного часу відзначився Біржан Оразов. Українці відповіли на це двома точними ударами по порожніх воротах зі своєї половини поля у виконанні Лебедя та Володимира Разуванова. На останній хвилині Оразов оформив дубль.

Повний відеоогляд матчу Казахстан — Україна

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У наступному раунді українці, ймовірно, зіграють зі збірною Росії. Команда РФ свій матч 1/4 проведе 1 лютого із грузинами. Додамо, що росіяни є беззаперечними фаворитами у цій зустрічі.

Зазначимо, першим півфіналістом Євро-2022 з футзалу стала збірна Португалії, яка обіграла фінів (3:2). Матчі 1/2 фіналу турніру відбудуться у п’ятницю, 4 лютого.

Відео голів збірної України на груповій стадії Євро-2022:

Нагадаємо, на груповій стадії "Жовто-сині" здобули лише одну перемогу. У грі з Сербією українці забили 6 м’ячів, пропустивши лише раз і забезпечили гарну різницю голів після мінімальних поразок від Нідерландів (2:3) та Португалії (0:1). Саме за додатковими показниками наша команда зуміла пробитися до плей-офф. Додамо, що у грі з сербами гравець національної команди Корсун примудрився промазати по порожнім воротам, розсмішивши коментатора.