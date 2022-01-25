Укр

Украинец отметился промахом века на Евро (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Игорь Корсун промазал по пустым воротам Новость обновлена 25 января 2022, 15:42
Игорь Корсун промазал по пустым воротам

Игрок надолго запомнит этот момент.

На чемпионате Европы по футзалу, где выступает сборная Украины, с одним из наших игроков случился конфуз.

В поединке второго тура группового раунда Украина — Сербия зрители стали свидетелями "игры в одни ворота". "Желто-синие" уничтожили соперников со счетом 6:1. При счете 5:0 украинец Игорь Корсун вышел на свидание с пустыми воротами, однако оступился и слишком далеко отпустил мяч, который улетел за лицевую линию. Комментатор даже рассмеялся, увидев подобный конфуз. К счастью, для сборной Украины, эта неудача никак не повлияла на итоговый результат. Под занавес встречи Корсун реабилитировался и забил гол в пустые ворота с дальней дистанции.

Видео промаха Игоря Корсуна:

Видеообзор матча Украина — Сербия:

Добавим, что эта победа позволила сборной Украины сохранить шансы на попадание в плей-офф. Все решится в последнем туре, который пройдет 28 января. В пятницу нашей команде будет противостоять грозная Португалия. После поражения от Нидерландов (2:3) "Желто-синим" нужно брать очки в этой встречи, чтобы надеяться на выход из группы. В плей-офф отправятся две лучшие команды квартета.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе А на Евро-2022 по футзалу
Турнирное положение команд в группе А на Евро-2022 по футзалу

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборной России засчитали гол, забитый не по правилам, на Евро-2022 по гандболу.

Теги:
#Футзал #Сборная Украины по футзалу
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