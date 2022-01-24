Укр

Сборной России на Евро засчитали гол, забитый не по правилам (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Россия - Польша Новость обновлена 24 января 2022, 14:18
Россия - Польша

Соперники россиян недовольны судейством.

На чемпионате Европы по гандболу в матче групповой стадии между командами России и Польши случился скандал.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале The Home of Handball.

За пару секунд до окончания встречи поляки повели в один мяч. Казалось, поражение россиян неизбежно, однако Сергей Марк Косоротов был другого мнения. Российский гандболист после тайм-аута с метров 16-и забросил мяч в сетку ворот — ничья! Однако повтор показал, что россиянин сделал четыре шага с мячом перед броском (в гандболе разрешается три, — прим. ред.). Таким образом, решающий гол в этом поединке был забит не по правилам. Добавим, что Россия и Польша не сумели преодолеть групповой барьер и досрочно прекратили борьбу на турнире.

Федерация гандбола Польши подала протест на итог матча с Россией, передает sportowefakty.

"Мы отправили письмо в EHF (Европейскую федерацию гандбола). Не знаю, повлияет ли это, но мы ждем ответа. Хотели показать, что мы не согласны с решением рефери", — заявил тренер польской команды Патрик Ромбель.

Добавим, что арбитры поединка, сестры Жюли и Шарлотт Бонавентура из Франции, просматривали видеоповтор, однако лишь для того, чтобы убедиться, что мяч попал в ворота до финального свистка. Согласно правилам видеоповтор не используется для фиксирования пробежек.

Ранее сообщалось, что нидерландский гонщик обвинил россиян в жульничестве на "Дакаре".

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