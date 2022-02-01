Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро-2022

Визначився суперник збірної України.

У вівторок, 1 лютого, збірні Грузії та Росії провели матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футзалу. Зустріч відбулася в Амстердамі (Нідерланди) на арені Ziggo Dome та завершилася з рахунком 3:1 на користь росіян.

У першому таймі грузини, які були аутсайдерами зустрічі, дали справжній бій команді РФ. Перша половина основного часу завершилася без голів. А на початку другого тайму росіяни вийшли вперед зусиллями Артема Ніязова, який вдало зіграв на добиванні. Через пару хвилин Бруно Петрі зрівняв рахунок. На 28-й хвилині Іван Чишкала знову вивів команду РФ уперед. За 6 секунд до кінця гри Чишкала оформив дубль.

Повний відеоогляд зустрічі:

Зазначимо, росіяни у півфіналі Євро-2022 зіграють зі збірною України. Зустріч запланована на п’ятницю, 4 лютого. Точний час початку поєдинків цієї стадії стане відомим пізніше. Останній півфіналіст ЧЄ-2022 визначиться за підсумками гри Іспанія – Словаччина (1 лютого, початок – о 21:00 за київським часом).

Нагадаємо, у 1/4 фіналу українці сенсаційно переграли збірну Казахстану (3:5). Після матчу "Жовто-сині" емоційно заспівали "Червону руту".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футзаліст примудрився промахнутися по порожнім воротам на Євро-2022.