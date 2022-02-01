Сборная Украины душевно спела "Червону руту" после исторического успеха на Евро-2022 (видео)

Команда отпраздновала успех.

Национальная сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет сумела пройти в полуфинал чемпионата Европы, победив в четвертьфинале команду Казахстана (3:5). После игры спортсмены спели известную украинскую песню.

Об этом сообщает официальная страничка Украинской ассоциации футбола в Instagram.

Украинские сборники после успеха спели знаменитый хит "Червона рута". Футзалисты искренне исполнили песню, находясь в автобусе по пути в гостиницу.

"Эмоционально, искренне, от души. "Червона рута" от сборной Украины по футзалу", — поделились видео в УАФ.

Напомним, полуфинальные матчи Евро-2022 пройдут в пятницу, 4 февраля. Соперник сборной Украины определится во вторник, 1 февраля в матче Россия — Грузия. К слову, россияне являются безоговорочными фаворитами четвертьфинала. Все поединки футзального Евро-2022 проходят в Амстердаме (Нидерланды).

Видеообзор матча Украина — Казахстан:

Добавим, что в последний раз украинцы играли в полуфинале ЧЕ-2022 в 2005 году. Тогда "Желто-синие" заняли 4 место.

Напомним, украинец Игорь Корсун на групповой стадии чемпионата Европы "отличился" невероятным промахом в победном поединке с сербами (1:6).