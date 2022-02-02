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Украина - Россия: где и когда смотреть полуфинал Евро-2022 по футзалу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Сборная Украины по футзалу Новость обновлена 02 февраля 2022, 12:20
Сборная Украины по футзалу

Команды сыграют впервые за долгое время.

В пятницу, 4 февраля, сборная Украины по футзалу, которая в эмоциональном четвертьфинале прошла Казахстан (3:5), сыграет полуфинальный матч чемпионата Европы-2022 против команды России. В Украине игру в прямом эфире покажет телеканал UA:Перший.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Встреча состоится в Амстердаме (Нидерланды) на арене Ziggo Dome, начало поединка — в 18:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн видеотрансляцию игры можно будет на ТК UA:Перший, а также на диджитал-платформе suspilne.media.

Добавим, что украинцы впервые за 17 лет пробились в полуфинал Евро. В 2001 и 2003 годах "Желто-синие" выходили в финал, где уступали. Сборная России является чемпионом Европы 1999 года. Команда РФ ранее шесть раз выходила в финал турнира.

Отметим, россияне являются безоговорочными фаворитами игры, однако украинцы уже доказали (в матче с Казахстаном), что им плевать на букмекерские расклады. Коэффициент на победу украинцев равен 3,85, а на успех россиян — 1,50.

Матч за 3-е место и финал Евро пройдут 6 февраля. Второй полуфинал Португалия — Испания состоится 4 февраля (начало — в 21:00).

Напомним, после победы над Казахстаном украинцы спели песню на родном языке. Россияне на пути в 1/2 финала Евро-2022 по футзалу с большим трудом обыграли Грузию (1:3).

Теги:
#Футзал #Сборная Украины по футзалу
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