Украина - Россия: прямая трансляция "матча смерти" на Евро-2022 по футзалу

Важный поединок.

В пятницу, 4 февраля, на чемпионате Европы по футзалу-2022 состоятся обе полуфинальные игры, в частности сборная Украины на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды) сыграет с командой России.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи, которая начнется в 18:00 по киевскому времени.

Сборная Украины в этом поединке является аутсайдером, однако и в четвертьфинале с Казахстаном (3:5) букмекеры были не на стороне "Желто-синих". Сборная РФ в седьмой раз попытается пробиться в финал Евро. Ранее россияне лишь раз побеждали в решающей игре (1999 год). Украинцы дважды играли в финале, оба раза неудачно.

Посмотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на телеканале UA:Перший, а также на диджитал-платформе suspilne.media.

Отметим, игра за третье место и финал чемпионата Европы состоятся 6 февраля. Во втором полуфинале встречаются Испания и Португалия (4 февраля, начало — в 21:00)

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Напомним, Россия в четвертьфинале турнира расправилась с Грузией (3:1). Украинцы после выхода в 1/2 финала запели на родном языке.