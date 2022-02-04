Україна — Росія: пряма трансляція "матчу смерті" на Євро-2022 з футзалу

Важливий поєдинок.

У п’ятницю, 4 лютого, на чемпіонаті Європи з футзалу-2022 відбудуться обидві півфінальні ігри, зокрема збірна України на арені Ziggo Dome в Амстердамі (Нідерланди) зіграє з командою Росії.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі, яка розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Збірна України у цьому поєдинку є аутсайдером, однак і у чвертьфіналі з Казахстаном (3:5) букмекери також були не на боці "Жовто-синіх". Збірна РФ всьоме спробує пробитися у фінал Євро. Раніше росіяни лише раз перемагали у вирішальній грі (1999 рік). Українці двічі грали у фіналі, обидва рази невдало.

Подивитися пряму відеотрансляцію гри можна буде на телеканалі UA:Перший, а також на діджітал-платформі suspilne.media.

Зазначимо, гра за третє місце та фінал чемпіонату Європи відбудуться 6 лютого. У другому півфіналі зустрічаються Іспанія та Португалія (4 лютого, початок – о 21:00)

Сітка турніру:

Нагадаємо, Росія у чвертьфіналі турніру розправилася з Грузією (3:1). Українці після виходу в 1/2 фіналу заспівали рідною мовою.