Україна — Росія: де і коли дивитися півфінал Євро-2022 з футзалу

Команди зіграють уперше за довгий час.

У п’ятницю, 4 лютого, збірна України з футзалу, яка в емоційному чвертьфіналі пройшла Казахстан (3:5), зіграє півфінальний матч чемпіонату Європи-2022 проти команди Росії. В Україні гру у прямому ефірі покаже телеканал UA:Перший.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зустріч відбудеться в Амстердамі (Нідерланди) на арені Ziggo Dome, початок поєдинку о 18:00 за київським часом. Переглянути онлайн відеотрансляцію гри можна буде на ТК UA:Перший, а також на діджитал-платформі suspilne.media.

Додамо, що українці вперше за 17 років пробилися до півфіналу Євро. У 2001 та 2003 роках "Жовто-сині" виходили у фінал, де поступалися. Збірна Росії є чемпіоном Європи 1999 року. Команда РФ раніше шість разів виходила до фіналу турніру.

Зазначимо, росіяни є беззаперечними фаворитами гри, проте українці вже довели (у матчі з Казахстаном), що їм начхати на букмекерські розклади. Коефіцієнт на перемогу українців дорівнює 3,85, а на успіх росіян – 1,50.

Матч за 3-е місце та фінал Євро пройдуть 6 лютого. Другий півфінал Португалія – Іспанія відбудеться 4 лютого (початок – о 21:00).

Нагадаємо, після перемоги над Казахстаном українці заспівали пісню рідною мовою. Росіяни на шляху до 1/2 фіналу Євро-2022 з футзалу насилу обіграли Грузію (1:3).