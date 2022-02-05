"Потрібно покарати цих упирів": кричалки українців у півфіналі Євро-2022 викликали істерику у росіян

Українські вболівальники запалили у півфіналі Євро.

Під час матчу Україна – Росія (2:3) на чемпіонаті Європи з футзалу-2022 українські вболівальники стали головними дійовими особами півфіналу. У РФ хочуть подати протест на поведінку фанатів.

Відповідний коментар голова комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев дав виданню "Чемпіонат".

"Оргкомітет повинен на це відреагувати. Потрібно покарати цих упирів! Нашій стороні потрібно обов’язково подати протест. Ці дітлахи приїхали і покарали лише себе та українську федерацію. Кінець фільму!" — Заявив Свищев.

Російський футболіст Владислав Шаяхметов вважає, що українці приховали образу на росіян, проте не розуміє, за що.

"Якщо вони кричать, значить, вони слабші. Ми ж проти України нічого не маємо. Може, вони причаїли образу. Але за що — не розумію. Нехай кричать — це їхнє право", — цитує Шаяхметова "Чемпіонат".

Ексворотар збірної РФ з мініфутболу Сергій Зуєв вважає, що українці влаштували провокацію у півфіналі Євро-2022.

"Якби не ці провокації, то все було б чудово. Багато хлопців зі збірної України виступають у нашому чемпіонаті. Поведінка з трибуни — це політичні ігри", — цитує Зуєва "Чемпіонат"

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова, яка є депутатом Держдуми РФ, заявила, що чекала образ президента РФ Володимира Путіна з боку українських уболівальників.

"Варто очікувати образ українських уболівальників на адресу нашого президента. Те саме робить українська делегація з трибуни. Чого ми хочемо від уболівальників, якщо парламентарі дозволяють собі таке?" — Розповіла Журова в коментарі "Чемпіонату".

Нагадаємо, збірна України після поразки Росії зіграє у малому фіналі за "бронзу". Останню гру на Євро-2022 наша команда проведе 6 лютого проти Іспанії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футзаліст відзначився промахом століття на Євро-2022.