"Нужно наказать этих упырей": кричалки украинцев в полуфинале Евро-2022 вызвали истерику у россиян

Украинские болельщики зажгли в полуфинале Евро.

Во время матча Украина — Россия (2:3) на чемпионате Европы по футзалу-2022 украинские болельщики стали главными действующими лицами полуфинала. В РФ хотят подать протест на поведение фанатов.

Соответствующий комментарий председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев дал изданию "Чемпионат".

"Оргкомитет должен на это отреагировать. Нужно наказать этих упырей! Нашей стороне нужно обязательно подать протест. Эти ребятишки приехали и наказали только себя и украинскую федерацию. Конец фильма!" — заявил Свищев.

Российский футболист Владислав Шаяхметов считает, что украинцы затаили обиду на россиян, однако не понимает, за что.

"Если они кричат, значит, они слабее. Мы же против Украины ничего не имеем. Может, они затаили обиду. Но за что — не понимаю. Пусть кричат — это их право", — цитирует Шаяхметова "Чемпионат".

Экс-вратарь сборной РФ по мини-футболу Сергей Зуев считает, что украинцы устроили провокацию в полуфинале Евро-2022.

"Если бы не эти провокации, то все было бы замечательно. Многие ребята из сборной Украины выступают в нашем чемпионате. Поведение с трибуны — это политические игры", — цитирует Зуева "Чемпионат"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, которая является депутатом Госдумы РФ, заявила, что ожидала оскорблений президента РФ Владимира Путина со стороны украинских болельщиков.

"Стоило ожидать оскорблений украинских болельщиков в адрес нашего президента. То же самое делает украинская делегация с трибуны. Чего мы хотим от болельщиков, если парламентарии позволяют себе такое?" — рассказала Журова в комментарии "Чемпионату".

Напомним, сборная Украины после поражения России сыграет в малом финале за "бронзу". Последнюю игру на Евро-2022 наша команда проведет 6 февраля против Испании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футзалист отметился промахом века на Евро-2022.