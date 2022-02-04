Украина в матче-триллере проиграла России в полуфинале Евро-2022 по футзалу (видео)

Украинцы впервые за долгое время сыграли против россиян.

В пятницу, 4 февраля, сборная Украины по футзалу, которая сенсационно выбила в прошлом раунде Казахстан (3:5), провела матч 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу с командой России. Встреча состоялась на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счетом 2:3 в пользу россиян.

Первый тайм подарил болельщикам немало эмоций. Украинцы пропустили два абсурдных гола, авторами которых стали Антон Соколов и Андрей Афанасьев, однако затем отквитали один мяч после пушечного удара Евгения Серого. Во втором тайме команды обменялись голами — отличились Артем Ниязов и Даниил Абакшин. При счете 2:3 украинцы не реализовали 6-метровый пенальти.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, во втором полуфинале сыграют Португалия и Испания (начало — в 21:00 по киевскому времени). Матчи за третье место и финал состоятся в воскресенье, 6 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы эмоционально исполнили "Червону руту" после победы над Казахстаном. Россия в четвертьфинале с трудом переиграла Грузию (3:1).

Напомним, автором забавного промаха на Евро-2022 стал украинец Игорь Корсун, который "пожалел" сербов во время матча на групповой стадии турнира. К слову, именно сборная Сербии помогла "Желто-синим" пройти в плей-офф чемпионата Европы.