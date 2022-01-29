“Спасибо сербам, Украина - в восьмерке лучших”: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
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"Желто-синие" по дополнительным показателям вышли из группы.
Сборная Украины по футзалу сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу-2022 из-за неожиданного поражения Нидерландов в игре с Сербией. В следующем раунде украинцы сыграют с командой Казахстана.
В прямом эфире в Украине матч национальной сборной с Казахстаном покажет телеканал UA: ПЕРШИЙ и диджитал-платформа "Суспільне Спорт".
Игра Украина — Казахстан состоится в понедельник, 31 января. Точное время начала поединка станет известно позднее. Игра пройдет на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды).
Напомним, в третьем туре группового раунда украинцы уступили Португалии (0:1), а Нидерланды — Сербии (2:3). В итоге судьбу второй путевки в плей-офф из квартета А решала разница голов. И тут победа нашей команды над Сербией со счетом (6:1) сыграла решающую роль.
К слову, главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поблагодарил сербов, которые "вывели" "Желто-синих" в плей-офф.
"Спасибо сербам, которые помогли нам выйти в четвертьфинал. Но я думаю, что своей сегодняшней игрой мы заслужили попасть в восьмерку лучших", — цитирует Косенко официальный сайт УАФ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок сборной Украины допустил невероятный промах на Евро-2022 по футзалу.