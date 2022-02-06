Укр

Россия подала жалобу на Украину в УЕФА из-за "Путин х**ло" на Евро

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Украинские болельщики смотрят за игрой Новость обновлена 06 февраля 2022, 09:02
Украинские болельщики смотрят за игрой

В РФ требуют наказания для украинцев.

Украинские болельщики стали главными действующими лицами во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу Украина — Россия (2:3) в Амстердаме (Нидерланды). Российский футбольный союз (РФС) направил обращение к Союзу европейских футбольных ассоциации (УЕФА) из-за кричалок фанов.

Об этом сообщает "Чемпионат".

В РФ считают, что кричалки украинских болельщиков оскорбляли российских футболистов, разжигали ненависть по национальному признаку, носили политический характер, а также содержали призывы к убийству российских граждан. В РФС подчеркнули, что национальные футбольные ассоциации должны нести ответственность за поведение болельщиков, а потому УЕФА должен рассмотреть дело.

Напомним, украинские фаны не только пели гимн Украины и "Червону руту", но и не раз исполняли знаменитую песню про президента РФ Владимира Путина. В итоге в России пришлось экстренно добавлять в прямую трансляцию игры интершум. К слову, сразу же после поединка россияне призвали наказать украинских болельщиков.

Уже 6 февраля сборная Украины сыграет с Испанией в матче за "бронзу" Евро-2022. Эту игру можно будет посмотреть онлайн. Россия и Португалия также проведут финал в воскресенье.

Теги:
#УЕФА #РФС #Футзал #Сборная Украины по футзалу
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