Испания - Украина: где и когда смотреть "бронзовый" матч Евро-2022 по футзалу

Украинцы сыграют за медали.

В воскресенье, 6 февраля, сборная Украины по футзалу после поражения от России (2:3) в полуфинале чемпионата Европы-2022 проведет матч за "бронзу" с Испанией. В Украине игру покажут в режиме онлайн на общедоступном канале.

Посмотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на диджитал-платформе suspilne.media.

Матч за третье место Испания — Украина состоится на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды), начало поединка — в 15:30 по киевскому времени. Примечательно, что украинцы и испанцы проиграли свои полуфиналы минимально и с одинаковым счетом (2:3). Пиренейцы уступили Португалии, которая на групповой стадии обыграла украинцев со счетом 1:0.

Сборная Испании является семикратным чемпионом Европы и многократным призером турнира. "Желто-синие" дважды выходили в финал, в последний раз — в 2003 году.

Финал Португалия — Россия состоится также 6 февраля, однако начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, матч с Россией прошел для украинцев при феноменальной поддержке болельщиков. Украинские фаны своими кричалками вызвали истерику в России, а в прямую трансляцию игры на российском канале пришлось добавлять интершум.