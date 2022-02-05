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Испания - Украина: где и когда смотреть "бронзовый" матч Евро-2022 по футзалу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Сборная Украины по футзалу Новость обновлена 05 февраля 2022, 22:04
Сборная Украины по футзалу

Украинцы сыграют за медали.

В воскресенье, 6 февраля, сборная Украины по футзалу после поражения от России (2:3) в полуфинале чемпионата Европы-2022 проведет матч за "бронзу" с Испанией. В Украине игру покажут в режиме онлайн на общедоступном канале.

Посмотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на диджитал-платформе suspilne.media.

Матч за третье место Испания — Украина состоится на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды), начало поединка — в 15:30 по киевскому времени. Примечательно, что украинцы и испанцы проиграли свои полуфиналы минимально и с одинаковым счетом (2:3). Пиренейцы уступили Португалии, которая на групповой стадии обыграла украинцев со счетом 1:0.

Сборная Испании является семикратным чемпионом Европы и многократным призером турнира. "Желто-синие" дважды выходили в финал, в последний раз — в 2003 году.

Финал Португалия — Россия состоится также 6 февраля, однако начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, матч с Россией прошел для украинцев при феноменальной поддержке болельщиков. Украинские фаны своими кричалками вызвали истерику в России, а в прямую трансляцию игры на российском канале пришлось добавлять интершум.

Теги:
#Футзал #Сборная Украины по футзалу
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