Іспанія — Україна: де і коли дивитися "бронзовий" матч Євро-2022 з футзалу

Українці зіграють за медалі

У неділю, 6 лютого, збірна України з футзалу після поразки від Росії (2:3) у півфіналі чемпіонату Європи-2022 проведе матч за "бронзу" з Іспанією. В Україні гру покажуть у режимі онлайн на загальнодоступному каналі.

Подивитися пряму відеотрансляцію гри можна буде на діджітал-платформі suspilne.media.

Матч за третє місце Іспанія – Україна відбудеться на арені Ziggo Dome в Амстердамі (Нідерланди), початок поєдинку – о 15:30 за київським часом. Примітно, що українці та іспанці програли свої півфінали мінімально та з однаковим рахунком (2:3). Піренейці поступилися Португалії, яка на груповій стадії обіграла українців із рахунком 1:0.

Збірна Іспанії є семиразовим чемпіоном Європи та багаторазовим призером турніру. "Жовто-сині" двічі виходили у фінал, востаннє — 2003 року.

Фінал Португалія — Росія відбудеться також 6 лютого, однак розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, матч із Росією пройшов для українців за феноменальної підтримки вболівальників. Українські фани своїми кричалками викликали істерику в Росії, а у пряму трансляцію гри на російському каналі довелося додавати інтершум.