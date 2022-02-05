Іспанія — Україна: де і коли дивитися "бронзовий" матч Євро-2022 з футзалу
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Українці зіграють за медалі
У неділю, 6 лютого, збірна України з футзалу після поразки від Росії (2:3) у півфіналі чемпіонату Європи-2022 проведе матч за "бронзу" з Іспанією. В Україні гру покажуть у режимі онлайн на загальнодоступному каналі.
Подивитися пряму відеотрансляцію гри можна буде на діджітал-платформі suspilne.media.
Матч за третє місце Іспанія – Україна відбудеться на арені Ziggo Dome в Амстердамі (Нідерланди), початок поєдинку – о 15:30 за київським часом. Примітно, що українці та іспанці програли свої півфінали мінімально та з однаковим рахунком (2:3). Піренейці поступилися Португалії, яка на груповій стадії обіграла українців із рахунком 1:0.
Збірна Іспанії є семиразовим чемпіоном Європи та багаторазовим призером турніру. "Жовто-сині" двічі виходили у фінал, востаннє — 2003 року.
Фінал Португалія — Росія відбудеться також 6 лютого, однак розпочнеться о 18:30 за київським часом.
Нагадаємо, матч із Росією пройшов для українців за феноменальної підтримки вболівальників. Українські фани своїми кричалками викликали істерику в Росії, а у пряму трансляцію гри на російському каналі довелося додавати інтершум.
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