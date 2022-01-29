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"Дякую сербам, Україна — у вісімці найкращих": де і коли дивитися чвертьфінал Євро-2022 з футзалу

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна України з футзалу Новина оновлена 29 січня 2022, 10:55
Збірна України з футзалу

"Жовто-сині" за додатковими показниками вийшли із групи.

Збірна України з футзалу зуміла пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футзалу-2022 через несподівану поразку Нідерландів у грі з Сербією. У наступному раунді українці зіграють із командою Казахстану.

У прямому ефірі в Україні матч національної збірної з Казахстаном покаже телеканал UA: ПЕРШИЙ та діджитал-платформа "Суспільне Спорт".

Гра Україна — Казахстан відбудеться у понеділок, 31 січня. Точний час початку поєдинку стане відомим пізніше. Гра пройде на арені Ziggo Dome у Амстердамі (Нідерланди).

Нагадаємо, у третьому турі групового раунду українці поступилися Португалії (0:1), а Нідерланди – Сербії (2:3). У результаті долю другої путівки до плей-офф із квартету А вирішувала різниця голів. І тут перемога нашої команди над Сербією з рахунком (6:1) відіграла вирішальну роль.

Турнірне становище команд у групі А на Євро-2022 з футзалу
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До речі, головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко подякував сербам, які "вивели" "Жовто-синіх" у плей-офф.

"Дякую сербам, які допомогли нам вийти до чвертьфіналу. Але я думаю, що своєю сьогоднішньою грою ми заслужили потрапити у вісімку найкращих", — цитує Косенка офіційний сайт УАФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гравець збірної України допустив неймовірний промах на Євро-2022 з футзалу.

Теги:
#Футзал #Збірна України з футзалу
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