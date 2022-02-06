Україна програла Іспанії матч за "бронзу" Євро-2022 з футзалу

Українці дали бій іменитому супернику.

У неділю, 6 лютого, збірна України з футзалу після прикрої поразки від Росії (2:3) у півфіналі чемпіонату Європи-2022 провела малий фінал за "бронзу" з командою Іспанії. Зустріч відбулася в Амстердамі (Нідерланди) на арені Ziggo Dome та завершилася з рахунком 4:1 на користь іспанців.

У першому таймі піренейці двічі вразили ворота українців зусиллями Франсіско Солано та Мельядо, а "Жовто-сині" відповіли на це лише точним пострілом Ігоря Чернявського. У другій половині гри українці пустили в дію польового воротаря та поплатилися за це. Точні удари на рахунку Бойіса та Адольфо.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Примітно, що Іспанія жодного разу у своїй історії не завершувала ЧЄ нижче третього місця. Українці програли другий бронзовий матч у своїй історії. Раніше "Жовто-сині" двічі грали у фіналі (у 2001 та 2003 роках).

Зазначимо, фінальна гра чемпіонату Європи-2022 з футзалу Португалія — Росія відбудеться 6 лютого, початок — о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, півфінальний матч із Росією пройшов за неймовірної підтримки українських уболівальників, які без проблем "перекричали" росіян. Кричалки українців викликали істерику в Росії, а на росТВ вирішили прибрати звук у прямій трансляції поєдинку. Після гри Російський футбольний союз (РФС) звернувся до УЄФА, щоб європейська футбольна асоціація покарала українців.