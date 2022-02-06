Укр

Украина проиграла Испании матч за "бронзу" Евро-2022 по футзалу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Испания - Украина Новость обновлена 06 февраля 2022, 17:06
Испания - Украина

Украинцы дали бой именитому сопернику.

В воскресенье, 6 февраля, сборная Украины по футзалу после обидного поражения от России (2:3) в полуфинале чемпионата Европы-2022 провела малый финал за "бронзу" с командой Испании. Встреча состоялась в Амстердаме (Нидерланды) на арене Ziggo Dome и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев.

В первом тайме пиренейцы дважды поразили ворота украинцев усилиями Франсиско Солано и Мельядо, а "Желто-синие" ответили на это лишь точным выстрелом Игоря Чернявского. Во второй половине игры украинцы задействовали полевого вратаря и поплатились за это. Точные удары на счету Бойиса и Адольфо.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Примечательно, что Испания ни разу в своей истории не завершала ЧЕ ниже третьего места. Украинцы проиграли второй бронзовый матч в своей истории. Ранее "Желто-синие" дважды играли в финале (в 2001 и 2003 годах).

Отметим, финальная игра чемпионата Европы-2022 по футзалу Португалия — Россия состоится 6 февраля, начало — в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, полуфинальный матч с Россией прошел при невероятной поддержке украинских болельщиков, которые без проблем "перекричали" россиян. Кричалки украинцев вызвали истерику в России, а на росТВ решили убрать звук в прямой трансляции поединка. После игры Российский футбольный союз (РФС) обратился к УЕФА, чтобы европейская футбольная ассоциация наказала украинцев.

Теги:
#Футзал #Сборная Украины по футзалу
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