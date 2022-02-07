"Тримали кубок у руках": Португалія обламала Росію у фіналі Євро з футзалу (відео)

У вирішальному матчі відбувся грандіозний камбек.

У неділю, 6 лютого, в Амстердамі на арені Ziggo Dome відразу після матчу за "бронзу" за участю України відбулася фінальна гра чемпіонату Європи-2022 з футзалу Португалія — Росія. Зустріч завершилася перемогою піренейців з рахунком 4:2.

Росіяни примудрилися програти, ведучи у рахунку 2:0. За команду РФ забивали Антон Соколов та Андрій Афанасьєв, а португальців порадували голи у виконанні Томаша Пасу, Дмитра Путілова (автогол), Андре Коелью та Пані Варели.

Таким чином, збірна Португалії двічі поспіль виграла "золото" Євро, а росіяни програли свій 6-й фінал за однієї перемоги (1999 рік).

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев, коментуючи підсумки гри, заявив, що Росія вже тримала Кубок Європи у себе в руках, проте потім утомлені футзалісти почали грати на "Дзюбу".

"Гра була красивою і драматичною. Ситуація по ходу матчу швидко змінювалася. У першому таймі вже тримали кубок у руках. Наприкінці втомилися та виносили м’яч через великого форварда. Як збірна з футболу, і тут грали ніби через Дзюбу", — цитує Свищева "Чемпіонат".

Нагадаємо, збірна України з футзалу у матчі за "бронзу" без шансів програла Іспанії (1:4). До речі, українців можуть очікувати наслідки за поведінку вболівальників у півфінальній грі з Росією (2:3).