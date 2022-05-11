Российский миллиардер признал, что украинская армия сильнее армии рф

Выехавший из россии миллиардер признал, что армия Украины способна выдавить оккупантов из своей земли

Российский миллиардер Олег Тиньков признал, что украинская армия сильнее российской.

Об этом он сказал во время разговора с блогером и журналистом Юрием Дудем.

Тиньков напомнил, что когда-то предлагал Западу дать российскому диктатору владимиру путину возможность избежать ответственности за военные преступления, чтобы тот остановил войну. По его словам, тогда его предложение восприняли с критикой и он от него отказался.

На это Дудь ответил, что подобное может создать прецедент для следующих диктаторов, которые будут помнить, что когда-то кому-то удалось избежать ответственности.

В ответ Тиньков выразил убеждение, что давить путина можно до Москвы, но это скорее всего приведет к ядерной войне.

"Ну, очевидно, что если Украина перейдет… а это очевидно, что украинская армия сильнее, сегодня, в моменте. Ну просто им есть что защищать, в отличие от другой стороны. Ну вот они их выдавят, а дальше что?", — сказал миллиардер.

Он предположил, что война на этом не закончится и ВСУ смогут продолжать наступление хоть до Москвы.

Слова Тинькова о войне с 42:36

Как сообщалось ранее, Олег Тиньков до начала вторжения россии в Украину неоднократно публично поддерживал путина и даже предлагал назначить его императором. Однако уже в конце февраля его мнение резко изменилось и он обнародовал несколько постов с критикой войны, а также людей, ее поддерживающих. В последнее время в россии миллиардер не проживает.